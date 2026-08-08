Ορκίστηκε πρόεδρος της Κολομβίας ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, δείτε βίντεο
Ορκίστηκε πρόεδρος της Κολομβίας ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, δείτε βίντεο
Ο 48χρονος εκατομμυριούχος ενισχύει τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον - Σκληρή γραμμή κατά ανταρτών και καρτέλ
Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ανέλαβε επισήμως την προεδρία της Κολομβίας μετά την τελετή ορκωμοσίας στην πόλη Κάλι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αποφασισμένος να καταπολεμήσει τους αντάρτες και τη διακίνηση ναρκωτικών.
Η ανάληψη της προεδρίας της Κολομβίας από τον 48χρονο εκατομμυριούχο ενισχύει τους δεσμούς της Μπογοτά με την Ουάσινγκτον και βάζει ταφόπλακα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες που είχε ξεκινήσει ο αριστερός προκάτοχός του Γουστάβο Πέτρο.
«Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και υπόσχομαι στον λαό ότι θα σέβομαι πιστά το Σύνταγμα και τους νόμους της Κολομβίας», δήλωσε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.
Άπειρος στην πολιτική, ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, εξαίροντας την πολιτική που ασκούν ο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό.
Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έγινε γνωστός ως δικηγόρος υπερασπιζόμενος πρώην παραστρατιωτικούς, διακινητές ναρκωτικών, ποδοσφαιριστές και επιχειρηματίες.
Παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, υποστηρίζει μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν την εκστρατεία του προέδρου Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ εναντίον των συμμοριών και μέτρα δραστικής μείωσης των κρατικών δαπανών όπως του προέδρου Μιλέι στην Αργεντινή.
Συνηθίζει να χαιρετά στρατιωτικά τους υποστηρικτές του, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε πως έχει «τα κότσια» να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή» την Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, με κελιά ακόμη και δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου οι κρατούμενοι θα σιτίζονται «μόνο με ψωμί και νερό».
Η ανάληψη της προεδρίας της Κολομβίας από τον 48χρονο εκατομμυριούχο ενισχύει τους δεσμούς της Μπογοτά με την Ουάσινγκτον και βάζει ταφόπλακα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες που είχε ξεκινήσει ο αριστερός προκάτοχός του Γουστάβο Πέτρο.
«Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και υπόσχομαι στον λαό ότι θα σέβομαι πιστά το Σύνταγμα και τους νόμους της Κολομβίας», δήλωσε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, impone la banda presidencial a Abelardo De la Espriella. 👇 pic.twitter.com/jFcwKuHmf7— EL HERALDO (@elheraldoco) August 7, 2026
Άπειρος στην πολιτική, ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, εξαίροντας την πολιτική που ασκούν ο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό.
Ante Dios, la Constitución y el pueblo colombiano, el Presidente Abelardo De La Espriella asumió el compromiso más importante de su vida: servir a Colombia con firmeza, honor y absoluta lealtad.— Defensores de la Patria (@defensoresco) August 7, 2026
Comienza la Patria Milagro. 🇨🇴 pic.twitter.com/FLJJ5clsX9
Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έγινε γνωστός ως δικηγόρος υπερασπιζόμενος πρώην παραστρατιωτικούς, διακινητές ναρκωτικών, ποδοσφαιριστές και επιχειρηματίες.
Παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, υποστηρίζει μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν την εκστρατεία του προέδρου Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ εναντίον των συμμοριών και μέτρα δραστικής μείωσης των κρατικών δαπανών όπως του προέδρου Μιλέι στην Αργεντινή.
Συνηθίζει να χαιρετά στρατιωτικά τους υποστηρικτές του, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε πως έχει «τα κότσια» να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή» την Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, με κελιά ακόμη και δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου οι κρατούμενοι θα σιτίζονται «μόνο με ψωμί και νερό».
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