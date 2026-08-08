Τρόμος για τουρίστες στη Μποτσουάνα: Ιπποπόταμος καταδιώκει το σκάφος τους, δείτε βίντεο
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Ιπποπόταμοι Μποτσουάνα Τουρίστες

Τρόμος για τουρίστες στη Μποτσουάνα: Ιπποπόταμος καταδιώκει το σκάφος τους, δείτε βίντεο

Ο καπετάνιος επιτάχυνε όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο – «Μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έχω ζήσει», λέει επιβάτιδα

Τρόμος για τουρίστες στη Μποτσουάνα: Ιπποπόταμος καταδιώκει το σκάφος τους, δείτε βίντεο
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Μια συνάντηση με την άγρια ζωή που δύσκολα θα ξεχάσουν έζησαν τουρίστες στη Μποτσουάνα, όταν ένας τεράστιος ιπποπόταμος άρχισε να καταδιώκει το σκάφος τους μέσα στο νερό. Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral.

Το τουριστικό σκάφος κινούνταν σε υδάτινη διαδρομή στη Μποτσουάνα, όταν οι επιβάτες εντόπισαν σε απόσταση έναν μοναχικό αρσενικό ιπποπόταμο.

Ο καπετάνιος αρχικά επιβράδυνε, προκειμένου να μην ενοχλήσει το ζώο. Αφού παρατήρησε για λίγο τη συμπεριφορά του, όμως, αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν γρήγορα.



«Κρατηθείτε, πρέπει να επιταχύνουμε»

«Αφού παρακολούθησε τη συμπεριφορά του για λίγο, μας είπε ήρεμα: “Κρατηθείτε, πρέπει να επιταχύνουμε τώρα, πριν αποφασίσει να μας κυνηγήσει”», περιέγραψε η Οζνούρ Μπελ, η τουρίστρια που κατέγραψε το περιστατικό.

«Τη στιγμή που επιταχύναμε, κοιτάξαμε πίσω και συνειδητοποιήσαμε ότι ο ιπποπόταμος μας κυνηγούσε», πρόσθεσε.

Στο βίντεο φαίνεται το τεράστιο ζώο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο νερό καταδιώκοντας το σκάφος, το οποίο τελικά κατάφερε να απομακρυνθεί.

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Ο οδηγός του σκάφους φάνηκε να αντιμετωπίζει με γέλιο την απρόσμενη καταδίωξη, σε αντίθεση με τους τουρίστες, οι οποίοι ήταν εμφανώς περισσότερο αναστατωμένοι.

Η Μπελ χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έχω ζήσει».

Οι ιπποπόταμοι σκοτώνουν περίπου 500 ανθρώπους τον χρόνο

Οι κοινοί ιπποπόταμοι μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 5 μέτρα και σε ύψος περίπου το 1,6 μέτρο στον ώμο, ενώ τα ενήλικα αρσενικά ζυγίζουν από περίπου 1.600 έως και 4.500 κιλά, σύμφωνα με τη San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Παρότι είναι φυτοφάγα ζώα και δεν αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως θήραμα, οι ιπποπόταμοι θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνοι λόγω της έντονα χωροκτητικής συμπεριφοράς τους, ιδιαίτερα μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πρετόρια, οι ιπποπόταμοι σκοτώνουν περίπου 500 ανθρώπους στην Αφρική κάθε χρόνο, αριθμός υπερδιπλάσιος από τους θανάτους που αποδίδονται σε λιοντάρια.
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