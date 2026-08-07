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Ο Τζέιμς Κάμερον φαίνεται έτοιμος να αφήσει πίσω του το «Avatar»: Σκέφτομαι ποιες άλλες ιστορίες θέλω να αφηγηθώ
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Τζέιμς Κάμερον Avatar Ταινία

Ο Τζέιμς Κάμερον φαίνεται έτοιμος να αφήσει πίσω του το «Avatar»: Σκέφτομαι ποιες άλλες ιστορίες θέλω να αφηγηθώ

Οι ταινίες Avatar 4 και 5 είναι προγραμματισμένες για το 2029 και 2031 αντίστοιχα, ενώ μέρος του τέταρτου φιλμ  έχει ήδη γυριστεί

Ο Τζέιμς Κάμερον φαίνεται έτοιμος να αφήσει πίσω του το «Avatar»: Σκέφτομαι ποιες άλλες ιστορίες θέλω να αφηγηθώ
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Πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο κινηματογραφικός κύκλος του Avatar, ο Τζέιμς Κάμερον άφησε να εννοηθεί ότι σκέφτεται ήδη το επόμενο δημιουργικό του βήμα εκτός από το δημοφιλές κινηματογραφικό σύμπαν.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης, που βρίσκεται πίσω από τις τρεις ταινίες Avatar που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, με πιο πρόσφατη το περσινό Fire And Ash, έχει ήδη ανακοινώσει ακόμη δύο συνέχειες της σειράς ταινιών. Σε νέα ωστόσο συνέντευξή του, άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να στραφεί σε άλλα κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Με αφορμή την παραλαβή του Βραβείου Παραστατικών Τεχνών του Γενικού Κυβερνήτη του Καναδά 2026 για το Καλλιτεχνικό Επίτευγμα Ζωής, ο Κάμερον ρωτήθηκε για τα επόμενα σχέδιά του. «Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή κι εμένα, γιατί τα τελευταία 21 χρόνια η ζωή μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύμπαν του Avatar. Ξεκινήσαμε το 2005. Έκανα μόνο ένα μικρό διάλειμμα για να κατασκευάσω το υποβρύχιο με το οποίο καταδύθηκα στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη και στη συνέχεια επέστρεψα στο Avatar. Από τότε ήταν μια συνεχής, αδιάκοπη πορεία» ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης για τα επόμενα δημιουργικά του βήματα: «Βρίσκομαι λοιπόν σε μια φάση, που σκέφτομαι ποιες άλλες ιστορίες θέλω να αφηγηθώ. Και αναρωτιέμαι σε πόσες από αυτές χρειάζεται να είμαι ο ίδιος πίσω από την κάμερα και σε πόσες αρκεί να συμμετέχω ως σεναριογράφος ή παραγωγός, συνεργαζόμενος με άλλους κινηματογραφιστές;».


Όπως αποκάλυψε Τζέιμς Κάμερον, αξιολογεί τα πιθανά πρότζεκτ με γνώμονα το κατά πόσο μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο. «Άρχισα να εξετάζω όλα τα έργα που μου αρέσουν και να λέω: "Πώς θα βελτιώσει αυτό την πραγματικότητα μας; Πώς θα κάνει τον κόσμο καλύτερο για τα παιδιά μου;"» τόνισε ο Καναδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

Δείτε το τρέιλερ του «Avatar: Fire And Ash»

Avatar: Fire and Ash | Official Trailer

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις: «Δεν έχω πάρει ακόμη τις τελικές μου αποφάσεις. Βρίσκομαι σε μια μεταβατική φάση, σχεδιάζοντας, αν θέλετε, το τελευταίο κεφάλαιο της πορείας μου. Και δεν ξέρω αν αυτό το τελευταίο κεφάλαιο θα διαρκέσει έναν χρόνο ή είκοσι χρόνια, αλλά θα το δούμε».

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Οι ταινίες Avatar 4 και Avatar 5 παραμένουν προγραμματισμένες για το 2029 και το 2031 αντίστοιχα, ενώ μέρος της τέταρτης ταινίας έχει ήδη γυριστεί. Μετά την κυκλοφορία του Fire And Ash, ο Κάμερον είχε επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να «πάψει να έχει τόσο ενεργό ρόλο σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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