Οι απογευματινές βουτιές της Μαρίας Σολωμού στη θάλασσα: Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο; έγραψε
Οι απογευματινές βουτιές της Μαρίας Σολωμού στη θάλασσα: Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο; έγραψε
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με μαγιό και δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα
Φωτογραφίες από τις απογευματινές βουτιές της ανάρτησε στα social media η Μαρία Σολωμού.
Η ηθοποιός που, όπως εξήγησε, προτιμά το απόγευμα για μπάνιο στη θάλασσα, πόζαρε με μαγιό στην παραλία. Φορώντας ένα μπικίνι σε γαλάζιο και λευκό χρώμα, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή μέσα στο νερό. «Απογευματινές βουτιές... Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;;;», έγραψε δίπλα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός που, όπως εξήγησε, προτιμά το απόγευμα για μπάνιο στη θάλασσα, πόζαρε με μαγιό στην παραλία. Φορώντας ένα μπικίνι σε γαλάζιο και λευκό χρώμα, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή μέσα στο νερό. «Απογευματινές βουτιές... Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;;;», έγραψε δίπλα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
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