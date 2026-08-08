Ήττα της Σάκκαρη με 2-0 από την Γκοφ και αποκλεισμός στο Τορόντο
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Μαρία Σάκκαρη Κόκο Γκοφ Τορόντο

Ήττα της Σάκκαρη με 2-0 από την Γκοφ και αποκλεισμός στο Τορόντο

Η Ελληνίδα τενίστρια πλήρωσε το κακό σερβίς και τα 24 αβίαστα λάθη – Προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ

Ήττα της Σάκκαρη με 2-0 από την Γκοφ και αποκλεισμός στο Τορόντο
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Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή εμφάνισή της με την Ζεϊνέπ Σονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-1, 6-4 από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης.

Μία αναμέτρηση, την οποία θέλει άμεσα να ξεχάσει η Μαρία Σάκκαρη καθώς είχε σε πολύ χαμηλό ποσοστό το σερβίς της. Μάλιστα δέχθηκε 5 breaks από την αντίπαλό της, έχοντας παράλληλα και 24 αβίαστα λάθη.



Χωρίς ελληνικό σερβίς η Γκοφ σε 24 λεπτά πήρε το προβάδισμα

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Μαρία Σάκκαρη! Από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση η Ελληνίδα βρέθηκε με δύο breaks πίσω, βλέποντας την Κόκο Γκοφ να κρατάει τα πρώτα δύο service games της (4-0).

Στο 5ο game η Νο.33 του κόσμου εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της, παίρνοντας το ένα από τα δύο breaks πίσω (4-1). Βέβαια, η συνέχεια ήταν παρόμοια με την αρχή του σετ, καθώς για ακόμη μία φορά η 31χρονη δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και με το σκορ στο 5-1 είδε την Γκοφ να σερβίρει για το σετ.

Η Νο.4 στον κόσμο δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το σερβίς της και μέσα σε 24 λεπτά πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-1.

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Ένα κάκιστο για τη Μαρία Σάκκαρη σετ, στο οποίο σέρβιρε με 38%. Μάλιστα, πήρε τέσσερις πόντους πίσω από το σερβίς της, με 17% κερδισμένους πόντους στο πρώτο και 30% στο δεύτερο. Παράλληλα έκανε και 13 αβίαστα λάθη.

Το σερβίς βελτιώθηκε, αλλά τα αβίαστα λάθη συνεχίστηκαν

Η Μαρία Σάκκαρη σέρβιρε πρώτη στο δεύτερο σετ της αναμέτρησης. Πήρε το πρώτο της service game στην αναμέτρηση (1-0), ωστόσο δεν κατάφερε να μειώσει τα λάθη της.

Αυτό είχε ως συνέπεια για την 31χρονη να δεχθεί δύο breaks από την Κόκο Γκοφ και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να τη δει ένα game μακριά από τη νίκη (5-1). Σε εκείνο το σημείο η Ελληνίδα τενίστρια έβγαλε την αντίδρασή της, παίρνοντας τρία συνεχόμενα games (5-4). Όμως, αυτό δεν ήταν ικανό για ν' αποτρέψει τη νίκη της αντιπάλου της.

Η Νο.4 στον κόσμο έκλεισε το σετ με σκορ 6-4 και πανηγύρισε τη νίκη. Στη φάση των "16", η Αμερικανίδα θ' αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-4.



Πηγή:www.gazzetta.gr
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