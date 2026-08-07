Συνδικαλιστής που μιλούσε για διάλυση του ΕΣΥ, ευχαρίστησε το Μποδοσάκειο με επιστολή - Γεωργιάδης: Το κατακρίνουν μέχρι να το χρειαστούν οι ίδιοι
Συνδικαλιστής που μιλούσε για διάλυση του ΕΣΥ, ευχαρίστησε το Μποδοσάκειο με επιστολή - Γεωργιάδης: Το κατακρίνουν μέχρι να το χρειαστούν οι ίδιοι
Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας αναφέρεται σε συνδικαλιστή που έκανε λόγο για διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επίσκεψή του στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και τώρα μιλά για άψογη λειτουργία του νοσοκομείου και το ΕΚΑΒ
Συνδικαλιστής που καταφέρθηκε εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομεία της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, κάνοντας λόγο για διάλυση του ΕΣΥ, απέστειλε - σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας - ευχαριστήρια επιστολή προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και το ΕΚΑΒ της περιοχής για την «άψογη λειτουργία τους» με αφορμή τη νοσηλεία του πατέρα του.
«Έτσι είναι το ΕΣΥ: το επικρίνουν και φωνάζουν για τις ελλείψεις του, για τον «κακό υπουργό Υγείας» και όλα τα σχετικά, μέχρι τη στιγμή που θα το χρειαστούν οι ίδιοι. Τότε αντιλαμβάνονται τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί», γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, που έχει ποστάρει από κάτω το βίντεο με τις δηλώσεις του συνδικαλιστή που χαρακτηρίζει το κυβερνητικό κλιμάκιο ανεπιθύμητο κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας.
Δείτε την ανάρτηση
«Έτσι είναι το ΕΣΥ: το επικρίνουν και φωνάζουν για τις ελλείψεις του, για τον «κακό υπουργό Υγείας» και όλα τα σχετικά, μέχρι τη στιγμή που θα το χρειαστούν οι ίδιοι. Τότε αντιλαμβάνονται τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί», γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, που έχει ποστάρει από κάτω το βίντεο με τις δηλώσεις του συνδικαλιστή που χαρακτηρίζει το κυβερνητικό κλιμάκιο ανεπιθύμητο κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας.
Δείτε την ανάρτηση
Πρόσφατα είχα επισκεφθεί την Δυτική Μακεδονία για να κάνω διάφορα εγκαίνια σε κέντρα υγείας και στα Νοσοκομεία της Κοζάνης και Πτολεμαΐδος. Εκεί ένας από τους γνωστούς συνδικαλιστές της Αριστεράς έκανε δηλώσεις εναντίον της επίσκεψής μου εκεί, για την διάλυση του ΕΣΥ κλπ:…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 7, 2026
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