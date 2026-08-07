Συνδικαλιστής που μιλούσε για διάλυση του ΕΣΥ, ευχαρίστησε το Μποδοσάκειο με επιστολή - Γεωργιάδης: Το κατακρίνουν μέχρι να το χρειαστούν οι ίδιοι

Πρόσφατα είχα επισκεφθεί την Δυτική Μακεδονία για να κάνω διάφορα εγκαίνια σε κέντρα υγείας και στα Νοσοκομεία της Κοζάνης και Πτολεμαΐδος. Εκεί ένας από τους γνωστούς συνδικαλιστές της Αριστεράς έκανε δηλώσεις εναντίον της επίσκεψής μου εκεί, για την διάλυση του ΕΣΥ κλπ:…