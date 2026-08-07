Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Μύκονος

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο

Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι, σχολίασε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
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Φωτογραφίες από την απόδρασή της στη Μύκονο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Ένα από τα μέρη στα οποία βρέθηκε το φετινό καλοκαίρι η πρώην παίκτρια του My Style Rocks ήταν το Νησί των Ανέμων.

Στην τελευταία της ανάρτηση έδειξε εικόνες από την παραμονή της εκεί. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι σε πισίνα. «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε


Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι λήψεις με πορτοκαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο
52 ΣΧΟΛΙΑ

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