Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
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Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν Γιος

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»

Η αθλητικογράφος δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές με την οικογένειά της στην Εύβοια

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές από τις οικογενειακές της διακοπές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος επισκέφθηκε με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους τους Αγίους Αποστόλους Ευβοίας.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους από την παραλία. Σε αυτές περιλαμβάνεται ένα στιγμιότυπο του ζευγαριού, αλλά και ένα με όλη την οικογένεια.«Αυτή είναι η πραγματική (μου) πολυτέλεια », εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από την ανάρτησή της. 

Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε


Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους και γράφει «η πραγματική μου πολυτέλεια»
4 ΣΧΟΛΙΑ

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