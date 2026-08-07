«Τα έχω χάσει όλα»: Συντετριμμένος ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων στο τροχαίο στις Σέρρες

Η 43χρονη και ο 21χρονος επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, με τον νεαρό να βρίσκεται στη θέση του οδηγού - Είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους, οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται

Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών.



Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνδρας έχασε τη σύζυγο και τον γιο του, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους.







Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.





Τι λέει ο οδηγός του φορτηγού Τη δική του εκδοχή για τις στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού.



Μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του με ταχύτητα περίπου 75-80 χλμ./ώρα, όταν είδε ξαφνικά το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος να έχει χάσει τον έλεγχο και να περνά στο αντίθετο ρεύμα.



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Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να κινηθεί αριστερά προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς όμως να τα καταφέρει: «Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με 'μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε» πρόσθεσε.



«Έχασα και τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήγαιναν για δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε, τα έχασα όλα»: Με αυτά τα λόγια ο σύζυγος της 43χρονης και πατέρας του 21χρονου περιέγραψε στην ΕΡΤ την αδιανόητη απώλεια που βιώνει μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών.Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνδρας έχασε τη σύζυγο και τον γιο του, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους.Η 43χρονη και ο 21χρονος επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, με τον νεαρό να βρίσκεται στη θέση του οδηγού και τη μητέρα του στη θέση του συνοδηγού. Περίπου στις 07:30, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.Τη δική του εκδοχή για τις στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού.Μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του με ταχύτητα περίπου 75-80 χλμ./ώρα, όταν είδε ξαφνικά το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος να έχει χάσει τον έλεγχο και να περνά στο«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι» ανέφερε.Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να κινηθεί αριστερά προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς όμως να τα καταφέρει: «Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με 'μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε» πρόσθεσε.



Μητέρα και γιος πήγαιναν στη δουλειά Η οικογένεια, με καταγωγή από την Αλβανία, ζούσε μόνιμα στην Παλαιοκώμη. Η 43χρονη και ο 21χρονος εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση με έδρα την παραλία Οφρυνίου και το πρωί της Παρασκευής κατευθύνονταν προς τη δουλειά τους.



Πίσω τους αφήνουν τον σύζυγο και πατέρα, καθώς και την κόρη της οικογένειας, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια δύο δικών τους ανθρώπων μέσα σε μία στιγμή.



Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ.



Οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση βρίσκονται σε εξέλιξη.