Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο: «Εθνική ντροπή» το μπλόκο στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

Το εφετείο έκρινε ότι το έργο χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου – Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας





Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 2-1, ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.







Το εφετείο ανέστειλε για δύο εβδομάδες την εφαρμογή της απόφασης, δίνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο χρόνο για να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.







«Απειλή για την εθνική ασφάλεια», λέει ο Τραμπ Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «φρικτή, πολιτικά υποκινούμενη και παράνομη».



«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», έγραψε στο Truth Social.



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Υπέρ του μπλόκου τάχθηκαν η Πατρίσια Μίλετ, που είχε διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα, και ο Μπραντ Γκαρσία, που είχε διοριστεί από τον Τζο Μπάιντεν. Μειοψήφησε η Νεόμι Ράο, η οποία είχε διοριστεί από τον Τραμπ.



Αίθουσα χορού μεγαλύτερη από το κυρίως κτίριο του Λευκού Οίκου Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την απόφαση του Τραμπ να κατεδαφίσει πέρυσι την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα αίθουσα.



«Εθνική ντροπή» και «απειλή για την εθνική ασφάλεια» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή της νέας μεγαλοπρεπούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο , ανακοινώνοντας ότι θα προσφύγει άμεσα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 2-1, ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.«Το αν θα πρέπει ή όχι να κατασκευαστεί μια τεράστια αίθουσα χορού είναι ζήτημα που πρέπει να αποφασίσει το Κογκρέσο και όχι θέμα μονομερούς δράσης της εκτελεστικής εξουσίας», ανέφερε το δικαστήριο, δικαιώνοντας το National Trust for Historic Preservation, το οποίο είχε προσφύγει κατά του έργου.Το εφετείο ανέστειλε για δύο εβδομάδες την εφαρμογή της απόφασης, δίνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο χρόνο για να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «φρικτή, πολιτικά υποκινούμενη και παράνομη».«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», έγραψε στο Truth Social.Υπέρ του μπλόκου τάχθηκαν η Πατρίσια Μίλετ, που είχε διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα, και ο Μπραντ Γκαρσία, που είχε διοριστεί από τον Τζο Μπάιντεν. Μειοψήφησε η Νεόμι Ράο, η οποία είχε διοριστεί από τον Τραμπ.Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την απόφαση του Τραμπ να κατεδαφίσει πέρυσι την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα αίθουσα.

Το έργο θα έχει έκταση περίπου 89.000 τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή περίπου 8.270 τ.μ., ξεπερνώντας σε μέγεθος το κυρίως κτίριο του Λευκού Οίκου, το οποίο καταλαμβάνει περίπου 5.110 τ.μ.



Οι εργασίες έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει εμπλακεί σε λεπτομέρειες του σχεδιασμού, από τις κατόψεις μέχρι την επιλογή των μαρμάρων. Στόχος του είναι η αίθουσα να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028, λίγους μήνες πριν από την αποχώρησή του από την προεδρία.







Συνεχίζονται οι εργασίες στο υπόγειο καταφύγιο Κάτω από την αίθουσα κατασκευάζεται ένα άκρως απόρρητο συγκρότημα καταφυγίων για τον εκσυγχρονισμό των υπόγειων υποδομών του Λευκού Οίκου.



Ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καταφύγια βομβαρδισμού, νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, άκρως απόρρητες στρατιωτικές υποδομές και ενισχυμένα συστήματα προστασίας από πυραύλους, drones, πυρά και εκρήξεις.



Το εφετείο διευκρίνισε ότι οι εργασίες στο υπόγειο συγκρότημα μπορούν να συνεχιστούν, ακόμη και εάν παγώσει η υπέργεια κατασκευή της αίθουσας χορού.



Ο Τραμπ παρουσιάζει την αίθουσα ως «δώρο» του ίδιου και Αμερικανών δωρητών, αν και η κυβέρνησή του έχει ζητήσει από το Κογκρέσο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για το έργο.