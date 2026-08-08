Ο Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής Primeira Liga, δείτε το γκολ
SPORTS
Φαμαλικάο Γιώργος Κούτσιας

Ο Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής Primeira Liga, δείτε το γκολ

Ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο στην εκτός έδρας ισοπαλία με την Εστορίλ

Ο Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής Primeira Liga, δείτε το γκολ
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Ελληνικό «χρώμα» είχε το πρώτο γκολ της εφετινής Primeira Liga, καθώς ο Γιώργος Κούτσιας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο στον εκτός έδρας αγώνα της πρεμιέρας με την Εστορίλ, με το τελικό 1-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.



Ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός σημείωσε το 0-1 στο 32ο λεπτό έπειτα από ασίστ του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Ζιλ Ντίας, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν εντέλει στο 72' με τον Μπεγκραουί.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Primeira Liga έχει ως εξής:

Εστορίλ-Φαμαλικάο 1-1
Κλείσιμο
Μαρίτιμο-Κάσα Πία 8/8
Γκιμαράες-Αρούκα 8/8
Εστρέλα Αμαδόρα-Σπόρτινγκ Λισαβώνας 8/8
Πόρτο-Αλβέρκα 9/8
Ζιλ Βισέντε-Ρίο Άβε 9/8
Μορεϊρένσε-Μπράγκα 9/8
Μπενφίκα-Ακαντέμικο ντε Βισέου 9/8
Σάντα Κλάρα-Νασιονάλ 10/8
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