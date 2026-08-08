Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Ο Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής Primeira Liga, δείτε το γκολ
Ο Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής Primeira Liga, δείτε το γκολ
Ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο στην εκτός έδρας ισοπαλία με την Εστορίλ
Ελληνικό «χρώμα» είχε το πρώτο γκολ της εφετινής Primeira Liga, καθώς ο Γιώργος Κούτσιας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο στον εκτός έδρας αγώνα της πρεμιέρας με την Εστορίλ, με το τελικό 1-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.
Ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός σημείωσε το 0-1 στο 32ο λεπτό έπειτα από ασίστ του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Ζιλ Ντίας, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν εντέλει στο 72' με τον Μπεγκραουί.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Primeira Liga έχει ως εξής:
Εστορίλ-Φαμαλικάο 1-1
Μαρίτιμο-Κάσα Πία 8/8
Γκιμαράες-Αρούκα 8/8
Εστρέλα Αμαδόρα-Σπόρτινγκ Λισαβώνας 8/8
Πόρτο-Αλβέρκα 9/8
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) August 7, 2026
G. Koutsias 32'
I Liga (#1) | Estoril 0-(1) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA1 #GDEPFCF #GDEP #FCF
Todos os vídeos 👉 https://t.co/aAfTDzTYZY pic.twitter.com/CUQeWtaTYP
Ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός σημείωσε το 0-1 στο 32ο λεπτό έπειτα από ασίστ του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Ζιλ Ντίας, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν εντέλει στο 72' με τον Μπεγκραουί.
À ponta de lança 🤝— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) August 7, 2026
⚪🔵 #Identidadequenosmove #amordeperdicao #LigaPortugal #GDEPFCF #DiadoVilaNova pic.twitter.com/zDoJEnB3WD
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Primeira Liga έχει ως εξής:
Εστορίλ-Φαμαλικάο 1-1
Μαρίτιμο-Κάσα Πία 8/8
Γκιμαράες-Αρούκα 8/8
Εστρέλα Αμαδόρα-Σπόρτινγκ Λισαβώνας 8/8
Πόρτο-Αλβέρκα 9/8
Ζιλ Βισέντε-Ρίο Άβε 9/8
Μορεϊρένσε-Μπράγκα 9/8
Μπενφίκα-Ακαντέμικο ντε Βισέου 9/8
Σάντα Κλάρα-Νασιονάλ 10/8
Μορεϊρένσε-Μπράγκα 9/8
Μπενφίκα-Ακαντέμικο ντε Βισέου 9/8
Σάντα Κλάρα-Νασιονάλ 10/8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα