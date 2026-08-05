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Συναγερμός στη Βόρεια Καρολίνα: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς - Μέλη της ίδιας οικογένειας τα θύματα
Συναγερμός στη Βόρεια Καρολίνα: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς - Μέλη της ίδιας οικογένειας τα θύματα
Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά - Και τα τέσσερα άτομα ήταν άνω των 17 ετών σύμφωνα με τον σερίφη
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (5/8) κοντά σε ένα σπίτι στην οδό Brooks Road στο Prospect Hills της Βόρειας Καρολίνας, καθώς τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς.
Όπως ανακοίνωσε ο Σερίφης της κομητείας Κάσγουελ ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα που φέρει, ενώ ο δράστης συγκαταλέγεται στους νεκρούς. Και τα τέσσερα άτομα ήταν άνω των 17 ετών και ανήκαν στην ίδια οικογένεια.
Όπως ανακοίνωσε ο Σερίφης της κομητείας Κάσγουελ ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα που φέρει, ενώ ο δράστης συγκαταλέγεται στους νεκρούς. Και τα τέσσερα άτομα ήταν άνω των 17 ετών και ανήκαν στην ίδια οικογένεια.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και πραγματοποιούν έρευνες. Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή.
BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv— Fox News (@FoxNews) August 5, 2026
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