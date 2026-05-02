Κώστας Καραφώτης για την κόρη του: Με συγκινεί κάθε στιγμή που αρχίζει να εκφράζεται, δεν αποκλείουμε το δεύτερο παιδί
Αυτή η περίοδος είναι μοναδική και δεν θα ξαναγυρίσει, γι’ αυτό θέλω να τη ζήσω όσο πιο έντονα γίνεται, είπε ο τραγουδιστής

Τις στιγμές που βιώνει με την κόρη του και ειδικότερα όσα τον συγκινούν, καθώς τη βλέπει να μεγαλώνει, περιέγραψε ο Κώστας Καραφώτης, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν αποκλείει με τη σύζυγό του το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί.

Ο τραγουδιστής και η Κάτια Μάνου έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 27 Ιανουαρίου , με τον ίδιο να μιλάει για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύουν με το παιδί τους. Όπως τόνισε, προσπαθεί να ζει όσες περισσότερες στιγμές με την κόρη του, τονίζοντας ότι η εμπειρία των πρώτων χρόνων με ένα μωρό είναι ξεχωριστή.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Κώστας Καραφώτης στο ένθετο «Secret», δέχτηκε ερώτηση για το εάν υπάρχει κάποια στιγμή με την κόρη του, που του προκαλεί συγκίνηση, απαντώντας: «Με συγκινεί κάθε στιγμή που αρχίζει να εκφράζεται και να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Όσο μεγαλώνει, θα έρχονται συνεχώς τέτοιες στιγμές. Αυτή η περίοδος είναι μοναδική και δεν θα ξαναγυρίσει, γι’ αυτό θέλω να τη ζήσω όσο πιο έντονα γίνεται».

Όσο για τον εάν θα ήθελε με τη σύζυγό του να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, εξήγησε πως είναι θετικοί: «Αυτή τη στιγμή, δεν το έχουμε σκεφτεί σοβαρά ακόμα. Δεν το αποκλείουμε, όμως. Είμαστε θετικοί, απλώς δεν είναι κάτι που μας απασχολεί άμεσα».
Thema Insights

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

