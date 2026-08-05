Ένοχος κρίθηκε έφηβος στην Αγγλία που δολοφόνησε 16χρονο για χρέος κάνναβης 20 λιρών

Ο δράστης είχε απειλήσει πριν την επίθεση το θύμα μέσω snapchat ότι θα πεθάνει αν δε ξεχρεώσει - Το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές, μία στην πλάτη και μία στο πλευρό, έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Σίφορντ







Ο Τζόσουα Ίνγκραμ δέχθηκε επίθεση από τον









A teenager has been found guilty of murdering a 16-year-old boy at Seaford railway station in East Sussex over an unpaid £20 cannabis debt.



More here: https://t.co/kYPDSgU3hX pic.twitter.com/c0pHRGQuQS — BBC Sussex (@BBCSussex) August 5, 2026





Ο δράστης, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιείται λόγω της ηλικίας του, είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για την εναλλακτική κατηγορία της ανθρωποκτονίας χωρίς πρόθεση (manslaughter), χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια τραγική και απερίσκεπτη στιγμή», σύμφωνα με το



Ο ίδιος, μαζί με δύο ακόμη αγόρια ηλικίας 15 και 17 ετών, αθωώθηκαν επίσης από την κατηγορία της συνωμοσίας για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.



Κλείσιμο



Ο 15χρονος κρίθηκε ένοχος για υπόθαλψη δράστη, αδίκημα το οποίο ο 17χρονος είχε ήδη παραδεχθεί.

Σε φόρο τιμής που δημοσιοποίησε η οικογένεια του Τζόσουα μετά τον θάνατό του, τον περιέγραψε ως «ένα ζωηρό και αγαπητό παιδί, που το αγαπούσαν πολλοί» και που «έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς».



Ένας έφηβος στην Αγγλία κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός 16χρονου αγοριού εξαιτίας χρέους 20 λιρών που αφορούσε αγορά κάνναβης Ο Τζόσουα Ίνγκραμ δέχθηκε επίθεση από τον έφηβο με μαχαίρι τύπου combat, μήκους 19 εκατοστών, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Σίφορντ, στην κομητεία του Ανατολικού Σάσεξ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.Έπειτα από δύο ημέρες διαβουλεύσεων, το Μικτό Κακουργιοδικείο του Χόουβ έκρινε την Τετάρτη ένοχο για φόνο τον 16χρονο δράστη.Η οικογένεια του Τζόσουα δήλωσε ότι ο θάνατός του καταδεικνύει τις «καταστροφικές συνέπειες» της εγκληματικότητας με μαχαίρια μεταξύ εφήβων και κάλεσε τους νέους να «επιλέξουν έναν διαφορετικό δρόμο».Ο δράστης, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιείται λόγω της ηλικίας του, είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για την εναλλακτική κατηγορία της ανθρωποκτονίας χωρίς πρόθεση (manslaughter), χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια τραγική και απερίσκεπτη στιγμή», σύμφωνα με το BBC Ο ίδιος, μαζί με δύο ακόμη αγόρια ηλικίας 15 και 17 ετών, αθωώθηκαν επίσης από την κατηγορία της συνωμοσίας για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.Και οι τρεις θα καταδικαστούν τον Οκτώβριο.Ο 15χρονος κρίθηκε ένοχος για υπόθαλψη δράστη, αδίκημα το οποίο ο 17χρονος είχε ήδη παραδεχθεί.Σε φόρο τιμής που δημοσιοποίησε η οικογένεια του Τζόσουα μετά τον θάνατό του, τον περιέγραψε ως «ένα ζωηρό και αγαπητό παιδί, που το αγαπούσαν πολλοί» και που «έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς».

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, οι γονείς του, Ιβέτ Μπούλεν και Ντέιβ Ίνγκραμ, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους:



«Βλέπουμε όλο και πιο συχνά στις ειδήσεις περιστατικά εγκλημάτων με μαχαίρια μεταξύ εφήβων. Ελπίζουμε η ιστορία του Τζος να αποτελέσει υπενθύμιση των καταστροφικών συνεπειών της βίας με μαχαίρια. Πάρα πολλά από αυτά τα περιστατικά καταλήγουν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών. Αυτή η απερίσκεπτη συμπεριφορά καταστρέφει αμέτρητες ζωές».



Η ανακοίνωση διαβάστηκε από τον επικεφαλής επιθεωρητή της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών, Πολ Στάνλεϊ.



Ο Τζόσουα είχε μόλις ξεκινήσει, δύο ημέρες νωρίτερα, μαθήματα οικοδομικής και τοιχοποιίας στο κολέγιο. Οι συμφοιτητές του είπαν στην οικογένειά του ότι «προσαρμόστηκε αμέσως και έδειξε μεγάλο ταλέντο».



Η οικογένεια πρόσθεσε:



«Παρότι η σημερινή ετυμηγορία προσφέρει μια αίσθηση δικαιοσύνης στην οικογένειά μας, δεν θα φέρει ποτέ πίσω τον Τζος. Καμία ποινή, όσο αυστηρή κι αν είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολύτιμη ζωή που του αφαιρέθηκε ούτε να επουλώσει την τεράστια απώλεια που βιώνουμε».



Το δικαστήριο άκουσε ότι τον Ιούνιο του 2025 ο 16χρονος είχε στείλει μέσω Snapchat μήνυμα, χρησιμοποιώντας υβριστική και ομοφοβική γλώσσα, στο οποίο ανέφερε ότι ο Τζόσουα του χρωστούσε «20 λίρες για κάνναβη».



Σε άλλο μήνυμα στο Snapchat, το οποίο αναγνώστηκε στο δικαστήριο, ο έφηβος έγραφε ότι «ο Τζος θα πεθάνει» αν δεν εξοφλούσε το χρέος του, προσθέτοντας: «Αυτό είναι γεγονός και το ξέρει».



Οι ένορκοι είδαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο δράστης φαίνεται να πλησιάζει τον σιδηροδρομικό σταθμό, να εισέρχεται στην αποβάθρα, να επιτίθεται στον Τζόσουα και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο.



Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 16χρονου υποστήριξαν ότι τα μηνύματα ήταν απλώς η συμπεριφορά «ενός ανώριμου νεαρού που προσπαθούσε να εντυπωσιάσει τους φίλους του».



Ο Τζόσουα, από το Νιούχαβεν, πέθανε αφού δέχθηκε δύο μαχαιριές, μία στην πλάτη και μία στο πλευρό, έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.



Μία γυναίκα από το Σίφορντ, η οποία κατέθεσε στη δίκη, είπε στους ενόρκους ότι είδε από το παράθυρο της κουζίνας της δύο αγόρια που φαίνονταν «ιδιαίτερα αναστατωμένα».



Όπως κατέθεσε, το ένα από τα δύο της είπε: «Ο καλύτερός μου φίλος μόλις μαχαίρωσε κάποιον στο Σίφορντ».