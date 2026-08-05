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Επαναλαμβάνονται για 58.000 μαθητές οι εισαγωγικές εξετάσεις σε κορυφαίο πανεπιστήμιο στο Μεξικό λόγω… πολύ καλών αποτελεσμάτων
Επαναλαμβάνονται για 58.000 μαθητές οι εισαγωγικές εξετάσεις σε κορυφαίο πανεπιστήμιο στο Μεξικό λόγω… πολύ καλών αποτελεσμάτων
Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που εξετάσεις έγιναν online - Το ποσοστό των υποψήφιων με υψηλή επίδοση πενταπλασιάστηκε
Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στο Μεξικό ανακοίνωσε ότι επαναλαμβάνονται για χιλιάδες υποψήφιους οι εξετάσεις για την εγγραφή σε αυτό γιατί οι ασυνήθιστα καλές επιδόσεις κίνησαν υποψίες για αντιγραφή.
Το μέτρο αφορά 58.000 υποψήφιους φοιτητές ανακοίνωσε το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (Unam).
Η ξαφνική «πλημμύρα» πολύ καλών βαθμών προκάλεσε σκάνδαλο στο Μεξικό, με την πρόεδρο Σέινμπαουμ να δηλώνει ότι πρέπει να ερευνήσει την υπόθεση ο γενικός εισαγγελέας.
Στις διαδικτυακές εξετάσεις για το Unam φέτος πήραν μέρος περίπου 158.000 μαθητές από τους οποίους τελικά μόνοι οι 22.000 θα μπουν σε κάποια σχολή του, αναφέρει ο Guardian.
Η εξέταση, που φέτος έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, θα επαναληφθεί δια ζώσης. Μέχρι και πέρυσι οι εξετάσεις για το Unam γίνονταν μόνο στην Πόλη του Μεξικού, οπότε πολλοί υποψήφιοι έπρεπε να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα.
Στη εξέταση online, η κάμερα κατέγραφε τη φωνή και το πρόσωπο των υποψήφιων για να αποκλείσει την πιθανότητα αντιγραφής ή άλλης βοήθειας. Ωστόσο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι φέτος είχαμε δραματική αύξηση στους καλούς βαθμούς.
Από το 2021 ως το 2025 το ποσοστό των υποψήφιων με υψηλή απόδοση (βαθμός πάνω από 100 με άριστα το 120) ήταν περίπου 3,5%. Φέτος εκτοξεύτηκε στο 16%. Το ποσοστό των άριστων (110 και πάνω στα 120) εκτοξεύτηκε και αυτό από το 0,9% στο 5,5%.
Σε όσους ήταν υποψήφιοι για την Ιατρική, το ποσοστό των υποψηφίων με βαθμό πάνω από 100, από το 9% πέρυσι έφτασε φέτος στο 30%.
Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το Unam ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το 2% των υποψηφίων (περίπου 3.200 υποψήφιους) μετά την ανίχνευση παρατυπιών, όπως πλαστοπροσωπία, εξωτερική βοήθεια και χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Εξωτερικός πραγματογνώμονας έκρινε μάλιστα ότι ένα στα δύο τεστ είχαν «κάποια θέματα», εν μέρει και λόγω διαρροών των ερωτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Το μέτρο αφορά 58.000 υποψήφιους φοιτητές ανακοίνωσε το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (Unam).
Η ξαφνική «πλημμύρα» πολύ καλών βαθμών προκάλεσε σκάνδαλο στο Μεξικό, με την πρόεδρο Σέινμπαουμ να δηλώνει ότι πρέπει να ερευνήσει την υπόθεση ο γενικός εισαγγελέας.
Στις διαδικτυακές εξετάσεις για το Unam φέτος πήραν μέρος περίπου 158.000 μαθητές από τους οποίους τελικά μόνοι οι 22.000 θα μπουν σε κάποια σχολή του, αναφέρει ο Guardian.
Η εξέταση, που φέτος έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, θα επαναληφθεί δια ζώσης. Μέχρι και πέρυσι οι εξετάσεις για το Unam γίνονταν μόνο στην Πόλη του Μεξικού, οπότε πολλοί υποψήφιοι έπρεπε να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα.
Στη εξέταση online, η κάμερα κατέγραφε τη φωνή και το πρόσωπο των υποψήφιων για να αποκλείσει την πιθανότητα αντιγραφής ή άλλης βοήθειας. Ωστόσο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι φέτος είχαμε δραματική αύξηση στους καλούς βαθμούς.
Από το 2021 ως το 2025 το ποσοστό των υποψήφιων με υψηλή απόδοση (βαθμός πάνω από 100 με άριστα το 120) ήταν περίπου 3,5%. Φέτος εκτοξεύτηκε στο 16%. Το ποσοστό των άριστων (110 και πάνω στα 120) εκτοξεύτηκε και αυτό από το 0,9% στο 5,5%.
Σε όσους ήταν υποψήφιοι για την Ιατρική, το ποσοστό των υποψηφίων με βαθμό πάνω από 100, από το 9% πέρυσι έφτασε φέτος στο 30%.
Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το Unam ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το 2% των υποψηφίων (περίπου 3.200 υποψήφιους) μετά την ανίχνευση παρατυπιών, όπως πλαστοπροσωπία, εξωτερική βοήθεια και χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Εξωτερικός πραγματογνώμονας έκρινε μάλιστα ότι ένα στα δύο τεστ είχαν «κάποια θέματα», εν μέρει και λόγω διαρροών των ερωτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο.
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