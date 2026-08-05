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Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην Ανδρίτσαινα, τραυματίστηκε η 32χρονη οδηγός του
ΕΛΛΑΔΑ
Ανδρίτσαινα Τροχαίο Αυτοκίνητο Γκρεμός

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην Ανδρίτσαινα, τραυματίστηκε η 32χρονη οδηγός του

Το ατύχημα συνέβη στο δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα σε απόσταση 500 μέτρων πριν το Ράμα

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην Ανδρίτσαινα, τραυματίστηκε η 32χρονη οδηγός του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο με ένα αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό βάθους 30 μέτρων σημειώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Ράμα του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

Το ατύχημα συνέβη στο δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα σε απόσταση 500 μέτρων πριν το Ράμα όταν η 32χρονη οδηγός του αυτοκινήτου έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr η νεαρή γυναίκα που είναι κάτοικος της περιοχής, έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης της 32χρονης στην Ανδρίτσαινα:

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην Ανδρίτσαινα, τραυματίστηκε η 32χρονη οδηγός του
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην Ανδρίτσαινα, τραυματίστηκε η 32χρονη οδηγός του
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην Ανδρίτσαινα, τραυματίστηκε η 32χρονη οδηγός του
4 ΣΧΟΛΙΑ

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