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17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης
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Κάνναβη Ναρκωτικά Ρέθυμνο Κρήτη

17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ορεινές περιοχές - Δικογραφία και σε 48χρονο

17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης
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Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, πρωινές ώρες χθες (04.08.2026), οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δεκαεπτά φυτείες όπου καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 143 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως τρία μέτρα.

17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης
17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης


Όπως διαπιστώθηκε σε μία εκ των φυτειών που εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, καλλιεργούνταν συνολικά 9 δενδρύλλια κάνναβης και συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος στην εν λόγω φυτεία.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα, γεμιστήρας και καθαριστικά είδη όπλου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης
17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Μυλοπόταμο «ξερίζωσε» η ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης


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Από τον χώρο των φυτειών κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων - πειστηρίων, για περαιτέρω εκμετάλλευση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των λοιπών δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
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