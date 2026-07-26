Η Μαρία Σολωμού πόζαρε με ολόσωμο μαγιό: Έφαγα όλο το παγωτό κατά λάθος, έγραψε
Η Μαρία Σολωμού πόζαρε με ολόσωμο μαγιό: Έφαγα όλο το παγωτό κατά λάθος, έγραψε
Η ηθοποιός δημοσίευσε διαφορετικές εικόνες της κρατώντας ένα παγωτό ξυλάκι
Με ένα ολόσωμο μαγιό, ενώ παράλληλα έτρωγε το παγωτό της, πόζαρε η Μαρία Σολωμού.
Η ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, διαφορετικές φωτογραφίες της με ένα πολύχρωμο μαγιό, ενώ παράλληλα κρατούσε ένα παγωτό ξυλάκι.
Με διάθεση χιούμορ, η Μαρία Σολωμού σχολίασε μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της στο Instagram, πως «έφαγε όλο το παγωτό κατά λάθος».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, διαφορετικές φωτογραφίες της με ένα πολύχρωμο μαγιό, ενώ παράλληλα κρατούσε ένα παγωτό ξυλάκι.
Με διάθεση χιούμορ, η Μαρία Σολωμού σχολίασε μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της στο Instagram, πως «έφαγε όλο το παγωτό κατά λάθος».
Δείτε την ανάρτησή της
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