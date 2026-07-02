Λίντσεϊ Λόχαν: Η ζωή μου είναι υπέροχη, είμαι πολύ ευτυχισμένη, λέει με αφορμή τα 40ά της γενέθλια

Η ηθοποιός έκανε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας της, δηλώνοντας ευγνώμων, και έτοιμη για τα «καλύτερα κεφάλαια» που ανοίγουν





Η ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE για το ορόσημο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το νιώθω εσωτερικά, οπότε αυτό είναι υπέροχο», είπε. «Είμαι ενθουσιασμένη. Η ζωή μου είναι υπέροχη, είμαι πολύ ευγνώμων και είμαι απλώς πολύ ευτυχισμένη. Το περιμένω με χαρά».







Αναφερόμενη στη δεκαετία των 30 της, περιέγραψε τον εαυτό της ως «προσγειωμένη, ολοκληρωμένη, σε έναν κύκλο που έκλεισε» και συμπεριέλαβε φωτογραφίες της με τον σύζυγο και τον γιο της, τονίζοντας ότι: «Αυτή η δεκαετία άλλαξε τα πάντα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο».







Όσο για τα 20 της, η Λόχαν εξομολογήθηκε ότι τότε ένιωθε «ασταμάτητη, εκτεθειμένη, στην πορεία προς το να γίνει είδωλο». «Όλα κινούνταν γρήγορα, συχνά πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσα να επεξεργαστώ», θυμήθηκε. «Το Mean Girls έγινε φωνή για μια γενιά, το Herbie: Fully Loaded με οδήγησε σε κάτι μεγαλύτερο, πιο φωτεινό, πιο θορυβώδες».



Η Λόχαν συνέχισε αναφέροντας: «Υπήρχε επιτυχία, προσοχή, προσδοκία — και κάτω από όλα αυτά, ένα κορίτσι που ακόμη προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του. Μάθαινα μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πίεση, μέσα από τα λάθη, προσπαθώντας να κρατήσω αυτό που ήμουν, ενώ ο κόσμος αποφάσιζε ποια θα έπρεπε να είμαι».



Η ανάρτησή της



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Θυμούμενη τα παιδικά της χρόνια, η Λόχαν συμπεριέλαβε φωτογραφίες της από τα γυρίσματα του «The Parent Trap», αλλά και από τότε που ήταν απλώς νήπιο, λέγοντας ότι εκείνη η ηλικία ήταν γεμάτη «ανακάλυψη, ερμηνεία, μεγαλύτερα όνειρα». «Δούλευα ήδη πριν καν καταλάβω τι σημαίνει πειθαρχία. Βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά από τότε που ήμουν 18 μηνών», έγραψε. «Το The Parent Trap ήταν ακριβώς μπροστά μου και κάτι μέσα μου ήξερε ότι η ζωή μου επρόκειτο να αλλάξει».



Όσο για το τι ακολουθεί, η Λόχαν έγραψε ότι στα 40 της υπάρχει «ακόμη τόσο πολύ που θέλω να δημιουργήσω». «Συναρπαστικές ιστορίες, ιστορίες που συνδέονται με τους ανθρώπους και τους κάνουν επίσης να γελούν, ιστορίες που μοιάζουν αληθινές και στιγμές που μένουν στους ανθρώπους πολύ μετά το τέλος της προβολής», σημείωσε για τα πρότζεκτ με τα οποία θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον.



Ευτυχισμένη και ευγνώμων με τη ζωή της δηλώνει η Λίντσεϊ Λόχαν που γιορτάζει σήμερα τα 40ά της γενέθλια.Η ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE για το ορόσημο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το νιώθω εσωτερικά, οπότε αυτό είναι υπέροχο», είπε. «Είμαι ενθουσιασμένη. Η ζωή μου είναι υπέροχη, είμαι πολύ ευγνώμων και είμαι απλώς πολύ ευτυχισμένη. Το περιμένω με χαρά».Η Λόχαν προχώρησε επίσης σε ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλιά της, κάνοντας μια αναδρομή στην τελευταία δεκαετία της ζωής της —που περιλαμβάνει τον γάμο της με τον σύζυγό της, Μπάντερ Σαμάς, τον ερχομό του γιου τους, Λουάι, και την επαγγελματική της επάνοδο με ταινίες, όπως τα «Our Little Secret» και «Freakier Friday»— καθώς και στα προηγούμενα χρόνια.Αναφερόμενη στη δεκαετία των 30 της, περιέγραψε τον εαυτό της ως «προσγειωμένη, ολοκληρωμένη, σε έναν κύκλο που έκλεισε» και συμπεριέλαβε φωτογραφίες της με τον σύζυγο και τον γιο της, τονίζοντας ότι: «Αυτή η δεκαετία άλλαξε τα πάντα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο».«Παντρεύτηκα, έγινα μητέρα και κατανόησα ένα βαθύτερο είδος αγάπης, ένα είδος αγάπης που αναδιαμόρφωσε όσα έχουν πραγματικά σημασία», έγραψε στη συνέχεια. «Η επιστροφή στο Freakier Friday έμοιαζε με μια στιγμή ολοκλήρωσης ενός κύκλου, μια υπενθύμιση του από πού ξεκίνησα και πόσο έχω μεγαλώσει στην πορεία. Δεν ψάχνω πια ποια είμαι, το ζω. Επιλέγω την οικογένεια, επιλέγω τον σκοπό και δημιουργώ μια ζωή που είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται», συμπλήρωσε.Όσο για τα 20 της, η Λόχαν εξομολογήθηκε ότι τότε ένιωθε «ασταμάτητη, εκτεθειμένη, στην πορεία προς το να γίνει είδωλο». «Όλα κινούνταν γρήγορα, συχνά πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσα να επεξεργαστώ», θυμήθηκε. «Το Mean Girls έγινε φωνή για μια γενιά, το Herbie: Fully Loaded με οδήγησε σε κάτι μεγαλύτερο, πιο φωτεινό, πιο θορυβώδες».Η Λόχαν συνέχισε αναφέροντας: «Υπήρχε επιτυχία, προσοχή, προσδοκία — και κάτω από όλα αυτά, ένα κορίτσι που ακόμη προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του. Μάθαινα μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πίεση, μέσα από τα λάθη, προσπαθώντας να κρατήσω αυτό που ήμουν, ενώ ο κόσμος αποφάσιζε ποια θα έπρεπε να είμαι».Θυμούμενη τα παιδικά της χρόνια, η Λόχαν συμπεριέλαβε φωτογραφίες της από τα γυρίσματα του «The Parent Trap», αλλά και από τότε που ήταν απλώς νήπιο, λέγοντας ότι εκείνη η ηλικία ήταν γεμάτη «ανακάλυψη, ερμηνεία, μεγαλύτερα όνειρα». «Δούλευα ήδη πριν καν καταλάβω τι σημαίνει πειθαρχία. Βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά από τότε που ήμουν 18 μηνών», έγραψε. «Το The Parent Trap ήταν ακριβώς μπροστά μου και κάτι μέσα μου ήξερε ότι η ζωή μου επρόκειτο να αλλάξει».Όσο για το τι ακολουθεί, η Λόχαν έγραψε ότι στα 40 της υπάρχει «ακόμη τόσο πολύ που θέλω να δημιουργήσω». «Συναρπαστικές ιστορίες, ιστορίες που συνδέονται με τους ανθρώπους και τους κάνουν επίσης να γελούν, ιστορίες που μοιάζουν αληθινές και στιγμές που μένουν στους ανθρώπους πολύ μετά το τέλος της προβολής», σημείωσε για τα πρότζεκτ με τα οποία θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον.

Η Λόχαν πρόσθεσε ότι τώρα «χτίζει με πρόθεση», τόσο στην επιχείρησή της όσο και στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, «επιλέγοντας όσα ταιριάζουν, όσα διαρκούν, όσα έχουν σημασία». «Τα καλύτερα κεφάλαια δεν είναι πίσω μου. Είναι εκείνα στα οποία μπαίνω τώρα», κατέληξε στην ανάρτησή της.