Η Λίντσεϊ Λόχαν πόζαρε χωρίς μακιγιάζ μετά την άρνηση πλαστικών επεμβάσεων: «Ποιο είναι το μυστικό σου;» της γράφουν
Η Λίντσεϊ Λόχαν πόζαρε χωρίς μακιγιάζ μετά την άρνηση πλαστικών επεμβάσεων: «Ποιο είναι το μυστικό σου;» της γράφουν
Πριν από μερικούς μήνες η ηθοποιός διέψευσε ότι έχει κάνει λίφτινγκ
Πληθώρα σχολίων δέχτηκε η Λίντσεϊ Λόχαν αναρτώντας φωτογραφίες της χωρίς μακιγιάζ, με τους διαδικτυακούς της φίλους να τη ρωτούν τα μυστικά ομορφιάς της, λίγο μετά τη διάψευσή της πως έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε πλαστική επέμβαση.
Τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram δύο selfies, ποζάροντας με τις πιτζάμες της, ενώ παράλληλα έδειχνε το πρόσωπό της χωρίς μακιγιάζ. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Φρέσκο πρόσωπο και έτοιμη για ύπνο!».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ανάρτησή της ήρθε λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις της ότι «ποτέ» δεν έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφορούσαν για την ανανεωμένη της εμφάνιση.
Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από τη δημοσίευση, πολλοί εκ των οποίων ζητούσαν να αποκαλύψει το μυστικό πίσω από την επιδερμίδα χωρίς ρυτίδες. «Δώσε μας τη ρουτίνα περιποίησής σου», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλοι έγραφαν: «Αχ τελειότητα» και «σε παρακαλούμε δώσε τη ρουτίνα περιποίησής σου».
Πολλοί ακόλουθοι τη ρώτησαν ευθέως για τα μυστικά της, με σχόλια όπως «Ποιο είναι το μυστικό σου;» και «όλοι θέλουμε να μάθουμε τη ρουτίνα περιποίησής σου. Από τα lasers μέχρι το botox. Λάμπεις». Άλλοι πρόσθεσαν: «Χρειαζόμαστε τη ρουτίνα περιποίησής σου» και ζήτησαν να μάθουν ποια προϊόντα χρησιμοποιεί για «σύσφιξη των πόρων και μείωση της λιπαρότητας».
«Δείχνεις καταπληκτική», έγραψε κάποιος άλλος, προσθέτοντας: «Αποκάλυψε όλα τα μυστικά των θεραπειών. Οι θαυμαστές και οι φίλοι πρέπει να ξέρουν». Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Υπέροχη γυναίκα», επαινώντας τη για την «τόσο φρέσκια εμφάνιση» της.
Η εκπρόσωπός της, στο ίδιο ύφος, χαρακτήρισε τις φήμες «πραγματικά κακεντρεχείς». Όπως δήλωσε: «Οι επικριτές μπορούν να συνεχίσουν να μισούν και να ζηλεύουν. Είναι πραγματικά κρίμα που σε αυτή την εποχή, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται για μια γυναίκα είναι ότι έχει πειράξει το πρόσωπό της. Δεν επιτρέπεται πλέον μια γυναίκα να φαίνεται απλώς όμορφη επειδή φροντίζει τον εαυτό της και έχει υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής».
Η Λόχαν εξήγησε ότι η αλλαγή στην εικόνα της σχετίζεται με τη διατροφή και τη ρουτίνα της μετά τη γέννηση του γιου της, Λουάι. «Κάθε πρωί πίνω έναν χυμό με καρότο, τζίντζερ, λεμόνι, ελαιόλαδο και μήλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι καταναλώνει πολύ πράσινο τσάι και νερό. «Λατρεύω τα παντζάρια τουρσί, τα βάζω σχεδόν παντού», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ακολουθεί μια αυστηρή ρουτίνα περιποίησης. «Το δέρμα μου άλλαξε μετά τη γέννηση του παιδιού μου. Έγινε πολύ ευαίσθητο. Αυτός ήταν και ο λόγος που αναθεώρησα πλήρως τη ρουτίνα και τη διατροφή μου. Έκανα αιματολογικές εξετάσεις για να μάθω σε τι έχω αλλεργία και έκοψα τα πάντα», αποκάλυψε.
Τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram δύο selfies, ποζάροντας με τις πιτζάμες της, ενώ παράλληλα έδειχνε το πρόσωπό της χωρίς μακιγιάζ. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Φρέσκο πρόσωπο και έτοιμη για ύπνο!».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ανάρτησή της ήρθε λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις της ότι «ποτέ» δεν έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφορούσαν για την ανανεωμένη της εμφάνιση.
Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από τη δημοσίευση, πολλοί εκ των οποίων ζητούσαν να αποκαλύψει το μυστικό πίσω από την επιδερμίδα χωρίς ρυτίδες. «Δώσε μας τη ρουτίνα περιποίησής σου», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλοι έγραφαν: «Αχ τελειότητα» και «σε παρακαλούμε δώσε τη ρουτίνα περιποίησής σου».
Πολλοί ακόλουθοι τη ρώτησαν ευθέως για τα μυστικά της, με σχόλια όπως «Ποιο είναι το μυστικό σου;» και «όλοι θέλουμε να μάθουμε τη ρουτίνα περιποίησής σου. Από τα lasers μέχρι το botox. Λάμπεις». Άλλοι πρόσθεσαν: «Χρειαζόμαστε τη ρουτίνα περιποίησής σου» και ζήτησαν να μάθουν ποια προϊόντα χρησιμοποιεί για «σύσφιξη των πόρων και μείωση της λιπαρότητας».
«Δείχνεις καταπληκτική», έγραψε κάποιος άλλος, προσθέτοντας: «Αποκάλυψε όλα τα μυστικά των θεραπειών. Οι θαυμαστές και οι φίλοι πρέπει να ξέρουν». Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Υπέροχη γυναίκα», επαινώντας τη για την «τόσο φρέσκια εμφάνιση» της.
Η Λίντσεϊ Λόχαν διέψευσε ότι έχει κάνει λίφτινγκΗ ηθοποιός μίλησε στις 27 Μαΐου στο περιοδικό «Elle», ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάνει λίφτινγκ, μια επέμβαση που αφορά τη σύσφιξη και ανόρθωση του προσώπου και του λαιμού. «Είμαι σε φάση, πότε; Πού βρήκα χρόνο; Πού έγινε αυτό;», σχολίασε με χιούμορ, απορρίπτοντας τις φήμες.
Η εκπρόσωπός της, στο ίδιο ύφος, χαρακτήρισε τις φήμες «πραγματικά κακεντρεχείς». Όπως δήλωσε: «Οι επικριτές μπορούν να συνεχίσουν να μισούν και να ζηλεύουν. Είναι πραγματικά κρίμα που σε αυτή την εποχή, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται για μια γυναίκα είναι ότι έχει πειράξει το πρόσωπό της. Δεν επιτρέπεται πλέον μια γυναίκα να φαίνεται απλώς όμορφη επειδή φροντίζει τον εαυτό της και έχει υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής».
Η Λόχαν εξήγησε ότι η αλλαγή στην εικόνα της σχετίζεται με τη διατροφή και τη ρουτίνα της μετά τη γέννηση του γιου της, Λουάι. «Κάθε πρωί πίνω έναν χυμό με καρότο, τζίντζερ, λεμόνι, ελαιόλαδο και μήλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι καταναλώνει πολύ πράσινο τσάι και νερό. «Λατρεύω τα παντζάρια τουρσί, τα βάζω σχεδόν παντού», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ακολουθεί μια αυστηρή ρουτίνα περιποίησης. «Το δέρμα μου άλλαξε μετά τη γέννηση του παιδιού μου. Έγινε πολύ ευαίσθητο. Αυτός ήταν και ο λόγος που αναθεώρησα πλήρως τη ρουτίνα και τη διατροφή μου. Έκανα αιματολογικές εξετάσεις για να μάθω σε τι έχω αλλεργία και έκοψα τα πάντα», αποκάλυψε.
Στο καθημερινό της πρόγραμμα περιλαμβάνει βύθιση του προσώπου σε παγωμένο νερό κάθε πρωί, χρήση διαφόρων ορών αλλά και θεραπείες με λέιζερ. «Από εκεί και πέρα άρχισαν να αλλάζουν όλα για μένα», σημείωσε. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν απορρίπτει εξ ολοκλήρου τις αισθητικές παρεμβάσεις. «Όλοι κάνουν μπότοξ», είπε και αστειευόμενη πρόσθεσε: «Όποιος λέει ότι δεν έχει κάνει, λέει ψέματα».
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα