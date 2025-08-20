Η Λίντσεϊ Λόχαν πόζαρε χωρίς μακιγιάζ μετά την άρνηση πλαστικών επεμβάσεων: «Ποιο είναι το μυστικό σου;» της γράφουν

Η ανάρτησή της ήρθε λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις της ότι «ποτέ» δεν έχει

Στο καθημερινό της πρόγραμμα περιλαμβάνει βύθιση του προσώπου σε παγωμένο νερό κάθε πρωί, χρήση διαφόρων ορών αλλά και θεραπείες με λέιζερ. «Από εκεί και πέρα άρχισαν να αλλάζουν όλα για μένα», σημείωσε. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν απορρίπτει εξ ολοκλήρου τις αισθητικές παρεμβάσεις. «Όλοι κάνουν μπότοξ», είπε και αστειευόμενη πρόσθεσε: «Όποιος λέει ότι δεν έχει κάνει, λέει ψέματα».