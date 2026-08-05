myAGRO: Νέα εποχή διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ για τις ενισχύσεις των αγροτών

Το νέο σύστημα λειτουργεί πλέον σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας εντοπισμό με απόλυτη ακρίβεια μέσω στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ της ΑΑΔΕ, τρίτων φορέων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών





Με το νέο σύστημα, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, ενεργοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προκαταρκτικών ελέγχων που «ξεσκονίζει» την αίτηση πριν την υποβολή:



· Διασταύρωση εκτάσεων: Επαληθεύεται η ύπαρξη και η επιλεξιμότητα των δηλούμενων αγροτεμαχίων.







· Χαρτογραφική επαλήθευση: Τα αγροτεμάχια ελέγχονται έναντι των επίσημων χαρτογραφικών πληροφοριών του Συστήματος Αναγνώρισης.



· Έλεγχος συμβατότητας: Εξετάζεται αν οι παρεμβάσεις ή τα οικολογικά σχήματα που επιλέγει ο παραγωγός συνάδουν με τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου.



Η Τεχνολογία στην υπηρεσία των ελέγχων Για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «μεταφερόμενων» ζώων, επιβάλλεται η χρήση Τεχνολογίας. Οι κτηνοτρόφοι που κατέχουν περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα (άνω των έξι μηνών) υποχρεούνται πλέον να τοποθετήσουν ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο σε κάθε ζώο και να καταχωρίσουν τα δεδομένα στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας.



«Πριμ ταχύτητας» στις Πληρωμές Η ΑΑΔΕ εισάγει κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων:



Η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 16 Οκτωβρίου 2026. Όσοι υποβάλουν την αίτηση όμως έως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν την προκαταβολή των ενισχύσεων έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα αναγκαστούν να περιμένουν έως το τέλος Νοεμβρίου.



Κλείσιμο «Κόκκινη γραμμή» στις Τροποποιήσεις Το σύστημα γίνεται αυστηρό και απέναντι σε απόπειρες διόρθωσης ή απόσυρσης κατόπιν εορτής. Συγκεκριμένα προβλέπεται:



- Απαγόρευση τροποποιήσεων: Εάν ο γεωργός έχει ενημερωθεί για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο ή αν έχει ήδη διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της αίτησης.



- Απόσυρση υπό αίρεση: Δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αιτήσεων από όσους έχουν ήδη ειδοποιηθεί για παρατυπίες ή επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία «τεχνητών προϋποθέσεων» για απόκτηση πλεονεκτημάτων.



Ασφαλιστικές δικλείδες Στο εξής οι δηλώσεις για τα αγροτεμάχια παρακολουθούνται από δορυφόρους με GPS και μέσω Κτηματολογίου ή άλλων βάσεων δεδομένων, ενώ τα αιγοπρόβατα από τους ενδοστομαχικούς βώλους που έχουν τοποθετηθεί στα αιγοπρόβατα αντλούνται από την Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας ζώων.



Το παλιό μοντέλο υποβολής αιτήσεων, όπου τα στοιχεία για τις αγροτικές ενισχύσεις συμπληρώνονταν κατά προσέγγιση, αποτελεί παρελθόν. Το νέο σύστημα λειτουργεί πλέον σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας εντοπισμό με απόλυτη ακρίβεια μέσω στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ της ΑΑΔΕ, τρίτων φορέων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Τα δεδομένα πλέον δεν δηλώνονται αυθαίρετα, αλλά επαληθεύονται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.· Διασταύρωση εκτάσεων: Επαληθεύεται η ύπαρξη και η επιλεξιμότητα των δηλούμενων αγροτεμαχίων.· Κτηνιατρικός έλεγχος: Το δηλούμενο ζωικό κεφάλαιο διασταυρώνεται άμεσα με την κτηνιατρική βάση δεδομένων.· Χαρτογραφική επαλήθευση: Τα αγροτεμάχια ελέγχονται έναντι των επίσημων χαρτογραφικών πληροφοριών του Συστήματος Αναγνώρισης.· Έλεγχος συμβατότητας: Εξετάζεται αν οι παρεμβάσεις ή τα οικολογικά σχήματα που επιλέγει ο παραγωγός συνάδουν με τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου.Για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «μεταφερόμενων» ζώων, επιβάλλεται η χρήση Τεχνολογίας. Οι κτηνοτρόφοι που κατέχουν περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα (άνω των έξι μηνών) υποχρεούνται πλέον να τοποθετήσουν ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο σε κάθε ζώο και να καταχωρίσουν τα δεδομένα στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας.Η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 16 Οκτωβρίου 2026. Όσοι υποβάλουν την αίτηση όμως έως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν την προκαταβολή των ενισχύσεων έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα αναγκαστούν να περιμένουν έως το τέλος Νοεμβρίου.- Απαγόρευση τροποποιήσεων: Εάν ο γεωργός έχει ενημερωθεί για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο ή αν έχει ήδη διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της αίτησης.- Απόσυρση υπό αίρεση: Δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αιτήσεων από όσους έχουν ήδη ειδοποιηθεί για παρατυπίες ή επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία «τεχνητών προϋποθέσεων» για απόκτηση πλεονεκτημάτων.Στο εξής οι δηλώσεις για τα αγροτεμάχια παρακολουθούνται από δορυφόρους με GPS και μέσω Κτηματολογίου ή άλλων βάσεων δεδομένων, ενώ τα αιγοπρόβατα από τους ενδοστομαχικούς βώλους που έχουν τοποθετηθεί στα αιγοπρόβατα αντλούνται από την Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας ζώων.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων (ψηφιοποίηση), καθώς και τα περιγραφικά τους δεδομένα, πραγματοποιούνται με υπόδειξη, κατά δήλωση και με ευθύνη του γεωργού, σύμφωνα με τα τεχνικά μέσα εντοπισμού και τα αντίστοιχα επεξηγηματικά εγχειρίδια χρήσης.



Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) πλέον περιλαμβάνει και παρακολουθεί τα ακόλουθα στοιχεία:



α) Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων



β) σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση τα ζώα



γ) σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων



δ) σύστημα για την ταυτοποίηση των δικαιούχων των παρεμβάσεων/δράσεων της αγροτικής ανάπτυξης



ε) σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων



στ) κατά σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης



ζ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων.



Πώς υποβάλλεται Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)

Κάθε γεωργός υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τη δήλωση των γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του, για την χορήγηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων.



Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2026. Μετά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Ανάλογα με το χρόνο υποβολής της Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως 31 Οκτωβρίου 2026, σε όσους γεωργούς υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 και έως 30 Νοεμβρίου 2026 σε όσους γεωργούς υποβάλλουν ΕΑΕ από 16 Σεπτεμβρίου 2026 έως την καταληκτική ημερομηνία (16 Οκτωβρίου).



Κατά την αίτηση, η συμπλήρωση (ψηφιοποίηση) των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται επί του ανανεωμένου χαρτογραφικού υποβάθρου που τηρεί η ΑΑΔΕ. Μέσω των μηχανογραφικών ελέγχων σε πραγματικό χρόνο που πραγματοποιεί, το σύστημα εντοπίζει και ενημερώνει άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη συμπλήρωση της ΕΑΕ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση λαθών μετά τη λήξη των αιτήσεων.



Ο γεωργός υποβάλλει μία μόνο Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος, η οποία αποτελεί:



α) δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:



* τα είδη, την αξία και τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την προβλεπόμενη σύγκλιση,



* όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με τις δηλωθείσες καλλιέργειες,



* το πλήθος του ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και κατηγορία ζώου,



* κάθε απαραίτητη πρόσθετη πληροφορία,



β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής εισοδηματικής στήριξης



γ) αίτηση χορήγηση ενίσχυσης για το καθεστώς της αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης



δ) αίτηση για το καθεστώς της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας



ε) αίτηση χορήγησης για το καθεστώς των οικολογικών σχημάτων



στ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι,



ζ) αίτηση χορήγησης συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τους τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας



η) αίτηση χορήγησης στήριξης των τομεακών προγραμμάτων



θ) αίτηση πληρωμής των παρεμβάσεων της αγροτικής ανάπτυξης



ι) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς Μικρών Νησιών του Αιγαίου.



Τα δηλωθέντα στοιχεία στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση και υποβολή της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).



Κατόπιν επιλογής του γεωργού, με την οριστικοποίηση της ΕΑΕ, από 28 Αυγούστου 2026 και στο εξής θα παράγεται ειδικό ψηφιακό αρχείο με QR code για την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού προϊόντος «Κάρτα Αγρότη». Το ψηφιακό αρχείο δίνει πρόσβαση στα κατωτέρω στοιχεία: ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, Λογαριασμό ΙΒΑΝ για την καταβολή των ενισχύσεων, Αξία κατεχόμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης, Αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης τα οποία τελούν υπό μεταβίβαση.



Κατόπιν πληροφόρησης που λαμβάνει η ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας από το πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης του γεωργού, η δήλωση ΙΒΑΝ για την καταβολή ενισχύσεων καθίσταται ανέκκλητη για όσο χρόνο διαρκεί η χρηματοδότηση και έως την εξόφλησή της.



Για τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις στις οποίες υπάρχει ανεξόφλητο ποσό ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που είχε δηλωθεί κατά την προηγούμενη ΕΑΕ δεν μεταβάλλεται. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να ενημερώσει την ΑΑΔΕ έως την 14η Αυγούστου 2026, μέσω της εφαρμογής Agrocarta, για όσες χρηματοδοτήσεις έχουν εξοφληθεί.



Ποιοι υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται ψηφιακά στην εφαρμογή myAGRO της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:



α) Απευθείας από τον γεωργό ή



β) από ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτόν φυσικό πρόσωπο, άνευ αμοιβής, το οποίο δύναται να υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λογαριασμό έως 5 γεωργών κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ή



γ) μέσω:



- Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ή



- φυσικού προσώπου που ασκεί το επάγγελμα του γεωπόνου, δασολόγου και κτηνιάτρου, εγγεγραμμένου στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και λογιστή, εγγεγραμμένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή



- νομικού προσώπου (εταιρίας) που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, εγγεγραμμένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



i) έχει προηγηθεί ειδική εξουσιοδότηση του γεωργού. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης ή παύσης της ισχύος της δεν επιτρέπεται η υποβολή, τροποποίηση ή εν γένει διαχείριση της ΕΑΕ από το μέχρι τότε εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο,



ii) έχει καταρτισθεί έγγραφη συμφωνία μεταξύ του γεωργού και του προσώπου που αναλαμβάνει την υποβολή, τροποποίηση ή διαχείριση της ΕΑΕ και,



iii) έχουν καταχωρισθεί στα οικεία πληροφοριακά συστήματα τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.



Απαγορεύεται να υποβάλλουν, τροποποιούν ή εν γένει διαχειρίζονται ΕΑΕ για λογαριασμό άλλων γεωργών, με ή χωρίς αμοιβή, οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν: στις Ειδικές Υπηρεσίες του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, οι οποίες έχουν οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς, γ) στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Εφαρμογών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΑΝΕΑΓΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΣΕΛ) και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ), της ΑΑΔΕ ή και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ)/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειών. Για κάθε ΕΑΕ που υποβάλλεται μέσω των προσώπων των περ. β’ και γ’ καταχωρούνται υποχρεωτικώς στην εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεις» της ΑΑΔΕ τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου, και ιδίως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού. Ο εξουσιοδοτούμενος μέσα από την ίδια εφαρμογή αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα της εξουσιοδότησης.



Στην περίπτωση υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μέσω των ανωτέρω προσώπων του πρώτου εδαφίου, η πρόσβαση στα οικεία πληροφοριακά συστήματα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet του προσώπου που ενεργεί.



Το ΟΣΔΕ και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ καταγράφουν και διατηρούν ψηφιακό αρχείο ενεργειών, στο οποίο αποτυπώνονται ιδίως ο χρόνος κάθε ενέργειας, ο χρήστης που την πραγματοποίησε, η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησε και το είδος της ενέργειας.



Ο γεωργός ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη νομιμότητα των δηλούμενων στοιχείων και ιδίως για τον σαφή προσδιορισμό των ορίων, της θέσης και έκτασης κάθε αγροτεμαχίου και των ζωικών εκμεταλλεύσεών του.



Τα πρόσωπα που μεσολαβούν , δεν προβαίνουν σε οριστικοποίηση της υποβολής της ΕΑΕ όταν, από τα διαθέσιμα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ή από τα προσκομιζόμενα σε αυτά στοιχεία, προκύπτει πρόδηλη ασυμβατότητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οποία δεν έχει αρθεί, ή όταν έχουν γνώση ότι η δήλωση περιλαμβάνει ψευδή, ανακριβή ή νοθευμένα στοιχεία.



Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώνουν τους δικαιούχους για την κατάσταση της επιλεξιμότητας των δηλούμενων αγροτεμαχίων και για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητα υποβολής των δικαιολογητικών τους, τα οποία επηρεάζουν την πληρωμή. Ενημερώνουν τους γεωργούς για όλα τα προβλήματα τεχνικής ή άλλης φύσης, τα οποία πιθανώς εμποδίζουν την οριστικοποίηση της ΕΑΕ, καθώς και για αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων αποσφαλμάτωσης προκειμένου να προβούν σε διορθώσεις.



Για την υποβοήθηση του γεωργού, η ΕΑΕ προσυμπληρώνεται με τα δεδομένα της αίτησης του προηγούμενου έτους που αφορούν σε εκτάσεις ή καλλιέργειες καθώς και με στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή τρίτων φορέων. Την ευθύνη ελέγχου και ορθότητας των στοιχείων έχει ο γεωργός.



Για την επεξεργασία των λοιπών στοιχείων της αίτησης, που δεν αφορούν σε καταβολή ενισχύσεων ο γεωργός παρέχει ή όχι τη συγκατάθεσή του στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαθέσει τα δεδομένα που συγκεντρώνει σε άλλους φορείς.



Τροποποιήσεις της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 1. Έως τις 10 Οκτωβρίου 2026 δύναται να υποβληθεί οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση της αίτησης από τον γεωργό που έχει υποβάλλει την ΕΑΕ έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λάβει προκαταβολή έως 31 Οκτωβρίου 2026.



2. Έως τις 10 Νοεμβρίου 2026 δύναται να υποβληθεί οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση της αίτησης από τον γεωργό που έχει υποβάλλει την ΕΑΕ έως 16 Οκτωβρίου 2026 και θα λάβει προκαταβολή έως 30 Νοεμβρίου 2026.



3. Έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 δύναται να υποβληθούν τροποποιήσεις που αφορούν τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.



4. Έως τις 31 Μαρτίου 2027 δύναται να υποβληθούν τροποποιήσεις που αφορούν τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Προγραμμάτων και της Συνδεδεμένης Εισοδηματικής Στήριξης.



5. Για παρεμβάσεις που υπόκεινται στο σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, η ΕΑΕ δύναται να τροποποιείται έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της παρέμβασης, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.



Πότε απαγορεύονται οι διορθώσεις Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή αποσύρσεις ΕΑΕ που αφορούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι οποίες σχετίζονται με όρους επιλεξιμότητας που δεν μπορούν να παρακολουθούνται και οι οποίες διαπιστώνονται με άλλα μέσα εκτός από το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή από τους διοικητικούς ελέγχους ή εφόσον ο γεωργός έχει ενημερωθεί για την πρόθεση των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο.



Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:



α) Για τις παρεμβάσεις των οποίων οι ενισχύσεις υπολογίζονται με βάση την έκταση και ο γεωργός έχει ενημερωθεί για τη διενέργεια επιτοπίου ελέγχου ή έχει λάβει γνώση περίπτωσης μη συμμόρφωσης από επιτόπιο ή διοικητικό έλεγχο.



β) Για παρεμβάσεις, των οποίων οι ενισχύσεις υπολογίζονται με βάση τα ζώα όπου ο γεωργός έχει ενημερωθεί για τη διενέργεια επιτοπίου ελέγχου ή έχει λάβει γνώση περίπτωσης μη συμμόρφωσης ως αποτέλεσμα απροειδοποίητου επιτοπίου ελέγχου. Επιτρέπονται τροποποιήσεις όσον αφορά το τμήμα της αίτησης που δεν επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση η οποία διαπιστώθηκε με τον επιτόπιο έλεγχο ή αφορούν άλλα στοιχεία/ παρεμβάσεις για τις οποίες ο γεωργός δεν είναι ελεγχόμενος.



8. Οι ανωτέρω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν με νεότερες αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.



Επιτρέπεται η απόσυρση μιας ΕΑΕ στο σύνολό της ή εν μέρει έως την 31η Μαρτίου 2027 και ειδικότερα επιτρέπεται:



α) η εν συνόλω απόσυρση της ΕΑΕ, κατόπιν αιτήματος του γεωργού. Σε περίπτωση αιτήματος απόσυρσης ΕΑΕ για την οποία έχει καταβληθεί το ποσό της ενίσχυσης τότε ο γεωργός που αιτείται την απόσυρσή της υποχρεούται να επιστρέψει δια καταβολής του αντιστοίχου ποσού,



β) η εν μέρει απόσυρση αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων και Οικολογικών Προγραμμάτων, καθώς και η απόσυρση Αιτήματος Συμμετοχής σε παρεμβάσεις του της Αγροτικής Ανάπτυξης, στην αίτηση και σε μεμονωμένο αγροτεμάχιο.



Εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ποσό ενίσχυσης, ο γεωργός υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες επιστροφής του οφειλομένου ποσού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της σχετικής ενημέρωσής τους.



Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τον γεωργό Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr στην οποία αιτείται την απόσυρση της ΕΑΕ εν συνόλω ή εν μέρει.



Το ποσό ενίσχυσης κατατίθεται σε λογαριασμό που τηρεί η ΑΑΔΕ υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ αναφέροντας στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ και την παρέμβαση που αφορά η κατάθεση.



Το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται από κοινού με το αίτημα απόσυρσης είτε στην κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση, Περιφερειακή Μονάδα της ΑΑΔΕ, είτε απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ.



Σε περίπτωση απόσυρσης της ΕΑΕ κατά τα ανωτέρω, η ΕΑΕ καθίσταται άκυρη ή τροποποιείται αντίστοιχα κατόπιν απόσυρσης του εν λόγω τμήματος της ΕΑΕ.



Δεν επιτρέπεται απόσυρση ΕΑΕ στις εξής περιπτώσεις: α) Αν ο γεωργός έχει ήδη ενημερωθεί για υφιστάμενες παρατυπίες στην ΕΑΕ, ή έχει ειδοποιηθεί για επικείμενη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου ή αν ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες. Δεν επιτρέπεται απόσυρση ως προς το τμήμα της ΕΑΕ που αφορούν οι παρατυπίες.



β) Αν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω απόσυρση δημιουργεί τεχνητά προϋποθέσεις για την απόκτηση πλεονεκτημάτων, που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας, αντίθετα με τους σκοπούς αυτής.



Τι δηλώνουν Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ιδίως:



α) τα στοιχεία ταυτότητας του/της γεωργού



β) τις λεπτομέρειες των παρεμβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκε η αίτηση,



γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης:



- την έκτασή τους σε εκτάρια



- τη θέση τους (ψηφιοποίηση)



- τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)



- τη χρήση τους



- το είδος, το μέγεθος και τη θέση των Μη Παραγωγικών Εκτάσεων και Χαρακτηριστικά Τοπίων (ΜΠΕΧΤ)



- τα στοιχεία άρδευσης



- τις δηλούμενες καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλαδή από το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους έως και το θέρος του έτους ενίσχυσης



δ) το Σύστημα Αναγνώρισης των Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) στο οποίο καταγράφονται όλα τα απαιτούμενα γεωχωρικά δεδομένα



ε) τα στοιχεία που, επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της αγροτικής ανάπτυξης στ) τα στοιχεία των ζωικών εκμεταλλεύσεων, τις σταβλικές εγκαταστάσεις καθώς και τα στοιχείχα αναγνώρισής τους καθώς και το ζωικό κεφάλαιο



ζ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας και άλλων σχετικών απαιτήσεων



η) πληροφορίες σχετικά με την αιρεσιμότητα



θ) δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής και ότι είναι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων.



Προσυμπλήρωση στοιχείων Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προσυμπληρώνεται από την ΑΑΔΕ με τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωργού, τα κατεχόμενα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης σύγκλισης, τα στοιχεία των αγροτεμαχίων, τις μόνιμες καλλιέργειες και άλλα στοιχεία ιδιοκτησίας εφόσον παραμένουν σε ισχύ.



Τα ακόλουθα δεδομένα αντλούνται από τρίτα συστήματα:



- Τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωργού: αντλούνται από την εφαρμογή «Μητρώο & Επικοινωνία» της ΑΑΔΕ.



- Τα στοιχεία φορολογικού μητρώου: αντλούνται από το Μητρώο Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ.



- Το ΙΒΑΝ: αντλείται από τη δικτυακή πύλη myAADE στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία»/«Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ Αγροτικών Ενισχύσεων».



- Τα τιμολόγια: αντλούνται από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο myDATA.



- Στοιχεία μισθώσεων: αντλούνται από τις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.



- Στοιχεία ιδιοκτησίας οικοπέδων και αγροτεμαχίων: αντλούνται από τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9).



Οι ενεργές εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), καθώς τα στοιχεία βοοειδών.



Αναλυτικές εγγραφές για τους ενδοστομαχικούς βώλους που έχουν τοποθετηθεί στα αιγοπρόβατα αντλούνται από την Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.



Τα γεωχωρικά δεδομένα των ιδιοκτησιών αντλούνται από τα διαθέσιμα στοιχεία του κτηματολογίου.



Ψηφιοποιημένα ή μη Αγροτεμάχια Οι γεωργοί δηλώνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν.



Για τη δήλωση των αγροτεμαχίων απαιτείται η καταχώρηση των δεδομένων στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης των αγροτεμαχίων και τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων.



Κατά την υποβολή των ΕΑΕ ψηφιοποιούνται υποχρεωτικά τα αγροτεμάχια του γεωργού.



Μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια θεωρούνται μη δηλωθέντα. Κατά την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, απαιτείται:



α) να εξαιρούνται μη επιλέξιμα στοιχεία,



β) να υπάρχει μία μοναδική καλλιέργεια/χρήση γης εντός εκάστου αγροτεμαχίου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας καλλιέργειας και δήλωσης συγκαλλιέργειας στο φυτικό κεφάλαιο, μη ύπαρξης ομοιογενούς τεμαχίου, τα αγροτεμάχια επιμερίζονται σε περισσότερα του ενός ώστε να αποφεύγονται δηλώσεις με αγροτεμάχια συγκαλλιεργειών. Αγροτεμάχιο που αποτελείται από δύο διακριτές καλλιέργειες επιμερίζεται υποχρεωτικά σε δύο διακριτά τεμάχια, όπου το καθένα περιέχει μία καλλιέργεια. Κυρίως για τα αγροτεμάχια, τα οποία αιτούνται συνδεδεμένη ενίσχυση αροτραίας καλλιέργειας ή ειδική ενίσχυση βάμβακος το αγροτεμάχιο απαιτείται να περιλαμβάνει μόνο την αιτούμενη καλλιέργεια,



γ) το σχήμα πρέπει να ακολουθεί τα φυσικά του όρια.



Η ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου αποτυπώνει την έκταση για την οποία ο γεωργός αιτείται τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Εφόσον η δήλωση αφορά επιλέξιμη προς ενίσχυση καλλιέργεια, τα μη επιλέξιμα στοιχεία αφαιρούνται υποχρεωτικά από την ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου.



Κατά την ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου διενεργείται γεωχωρικός διασταυρωτικός έλεγχος για την εύρεση της επιλέξιμης έκτασης που επικαλύπτεται με τα λόγω επίπεδα. Η έκταση αυτή υπολογίζεται και εμφανίζεται στο γεωργό.



Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε αγροτεμαχίου χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως εξής:



α) Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.



β) Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.



γ) Μικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη.



Ιδίως για τα μισθωμένα αγροτεμάχια δηλώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης δηλαδή ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη της έκτασης, η μισθωμένη έκταση, η έναρξη και η λήξη της μίσθωσης.



Σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια δηλώνονται υποχρεωτικά ο ΚΑΕΚ και ο ΑΤΑΚ. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΚΑΕΚ, καθώς και ο ΑΤΑΚ, εφόσον είναι διαθέσιμος. Αν δεν λειτουργεί Κτηματολόγιο, δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια, καθώς και ο ΚΑΕΚ εφόσον είναι διαθέσιμος, Για αγροτεμάχια των οποίων οι ιδιοκτήτες εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΚΑΕΚ εφόσον είναι διαθέσιμος.



Τι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι Για τη δήλωση των σταβλικών εγκαταστάσεων απαιτείται η καταχώρηση των γεωχωρικών δεδομένων στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης τους και τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων.



Η προσυμπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου για τα βοοειδή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), όπως αυτά τηρούνται κατά την ημέρα οριστικοποίησης της αίτησης. Τα δεδομένα αυτά δύναται να επικαιροποιούνται από την ΑΑΔΕ μέσω άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣΚ, με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα οριστικοποίησης της αίτησης.



Οι κτηνοτρόφοι που έχουν έως 900 αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών καταχωρούν το πλήθος των ζώων ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και βάρος.



Κτηνοτρόφοι που κατέχουν περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε κάθε αίγα και πρόβατο ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο, καθώς και να καταχωρίσουν το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων. Η αίτηση ενημερώνεται από τα καταχωρημένα στοιχεία στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας.



Μέσω της υποβολής της ΕΑΕ ο κτηνοτρόφος μπορεί να αιτηθεί την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων.



Πληρωμές Με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης:



α) οι γεωργοί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης από τις άμεσες ενισχύσεις,



β) οι δικαιούχοι τομεακών προγραμμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα,



γ) οι γεωργοί που συμμετέχουν στις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, υποχρεούνται να υποβάλλουν ταυτόχρονα και αίτημα πληρωμής ως προς αυτές. Για το σκοπό αυτό παράγεται από το σύστημα τυποποιημένο έντυπο αιτήματος πληρωμής.

Κωστής Πλάντζος 05.08.2026, 09:34