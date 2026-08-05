Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Σε τροχιά ανόδου η θερμοκρασία, έρχονται 40άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Σε τροχιά ανόδου η θερμοκρασία, έρχονται 40άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Έως 35 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος στην Αττική - Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασίες μέχρι 35℃
Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο προς το τέλος της εβδομάδας να φλερτάρει τοπικά με τους 40 βαθμούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια τα μελτέμια στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και με μικρές αυξομειώσεις.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν πρόσκαιρες βροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 με 36 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς και τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς.
Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν πρόσκαιρες βροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 με 36 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς και τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Πέμπτη και την Παρασκευή θα διατηρηθούν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με αρκετή ζέστη και μελτέμια έως 6 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς.
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