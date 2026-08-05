Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών: Πώς δηλώνονται από σήμερα περιοχές και σχολεία στο ΟΠΣΥΔ
Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών: Πώς δηλώνονται από σήμερα περιοχές και σχολεία στο ΟΠΣΥΔ
Άνοιξε το ΟΠΣΥΔ για τις δηλώσεις περιοχών - Ο αναλυτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, βήμα - βήμα η διαδικασία
Μετά την ανακοίνωση της κατανομής των 5.487 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027, ξεκινά η δήλωση περιοχών διορισμού στο ΟΠΣΥΔ.
Το ΟΠΣΥΔ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τη διαχείριση του προσωπικού στην εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ΟΠΣΥΔ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι ημερών, η οποία αρχίζει από σήμερα 5 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και τις 10 Αυγούστου 2026.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η κατανομή των 5.487 θέσεων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, ανά κλάδο και ειδικότητα, ορίζεται ως εξής:
-Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
-Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
-Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
-Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
-Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
-Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470
Στα ΦΕΚ που εκδόθηκαν αναγράφονται αναλυτικά οι θέσεις που διατίθενται προς διορισμό ανά περιοχή.
Δείτε, εδώ την τελική κατανομή των 5.487 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.
Το ΟΠΣΥΔ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τη διαχείριση του προσωπικού στην εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ΟΠΣΥΔ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι ημερών, η οποία αρχίζει από σήμερα 5 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και τις 10 Αυγούστου 2026.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η κατανομή των 5.487 θέσεων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, ανά κλάδο και ειδικότητα, ορίζεται ως εξής:
-Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
-Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
-Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
-Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
-Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
-Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470
Στα ΦΕΚ που εκδόθηκαν αναγράφονται αναλυτικά οι θέσεις που διατίθενται προς διορισμό ανά περιοχή.
Δείτε, εδώ την τελική κατανομή των 5.487 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.
Μέσω ΟΠΣΥΔ οι αιτήσειςΗ αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr).
Η πρώτη πρόσκληση αφορά:
-Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκεκριμένων κλάδων/ειδικοτήτων που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β’ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ Γ’3363/2026 και Γ’ 2251/2026 αντίστοιχα).
-Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ Γ’ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ’ 2024/2024, Γ’ 2415/2024, Γ’2416 και Γ’ 2362/2025 αντίστοιχα).
Το σύστημα περιλαμβάνει πληροφορίες για το προσωπικό, όπως στοιχεία επικοινωνίας, εργασιακή εμπειρία και εκπαίδευση.
-Μπαίνουμε στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/).
-Βάζουμε το username και το password
-Επιλέγουμε «Αιτήσεις» από το μενού Αρχική/ Φάκελος/ Αιτήσεις/ Ιστορικό Αιτήσεων
-Επιλέγουμε μια από τις παρακάτω που μας ενδιαφέρουν
-Επιλέγουμε τον κλάδο που ανήκουμε
-Ελέγχουμε τα στοιχεία μας αν είναι σωστά
-Στη συνέχεια επιλέγουμε περιοχές
-Αριστερά είναι οι διαθέσιμες περιοχές και δεξιά οι περιοχές που επιλέγουμε για να συμπεριλάβουμε στην αίτησή μας (μπορούμε να επιλέξουμε όσες περιοχές θέλουμε)
Πατώντας διπλό κλικ στις περιοχές που θέλουμε να επιλέξουμε μεταφέρονται από τον αριστερό πίνακα στον δεξιό, αντιστοίχως για να τις αποεπιλέξουμε πατάμε πάλι διπλό κλικ.
Η επιλογή/ αποεπιλογή των περιοχών μπορεί να γίνει κι από τα βέλη.
Όταν καταχωρίσουμε την αίτηση μεταφερόμαστε στο «ιστορικό αιτήσεων» και μπορούμε να δούμε την αίτηση που έχουμε υποβάλλει.
Για τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, αναφέρεται ως βαθμίδα η πρωτοβάθμια, ενώ για τους υπόλοιπους κλάδους η δευτεροβάθμια.
-Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκεκριμένων κλάδων/ειδικοτήτων που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β’ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ Γ’3363/2026 και Γ’ 2251/2026 αντίστοιχα).
-Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ Γ’ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ’ 2024/2024, Γ’ 2415/2024, Γ’2416 και Γ’ 2362/2025 αντίστοιχα).
Διορισμός 470 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠΗ δεύτερη πρόσκληση αφορά τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ και Γ2’ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2025 και 1ΕΑ/2025 αντίστοιχα (ΦΕΚ Γ’ 2989/2026, Γ’ 3755/2026, Γ’ 2281/2026 και Γ΄3703/2026).
Το σύστημα περιλαμβάνει πληροφορίες για το προσωπικό, όπως στοιχεία επικοινωνίας, εργασιακή εμπειρία και εκπαίδευση.
-Μπαίνουμε στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/).
-Βάζουμε το username και το password
-Επιλέγουμε «Αιτήσεις» από το μενού Αρχική/ Φάκελος/ Αιτήσεις/ Ιστορικό Αιτήσεων
-Επιλέγουμε μια από τις παρακάτω που μας ενδιαφέρουν
-Επιλέγουμε τον κλάδο που ανήκουμε
-Ελέγχουμε τα στοιχεία μας αν είναι σωστά
-Στη συνέχεια επιλέγουμε περιοχές
-Αριστερά είναι οι διαθέσιμες περιοχές και δεξιά οι περιοχές που επιλέγουμε για να συμπεριλάβουμε στην αίτησή μας (μπορούμε να επιλέξουμε όσες περιοχές θέλουμε)
Πατώντας διπλό κλικ στις περιοχές που θέλουμε να επιλέξουμε μεταφέρονται από τον αριστερό πίνακα στον δεξιό, αντιστοίχως για να τις αποεπιλέξουμε πατάμε πάλι διπλό κλικ.
Η επιλογή/ αποεπιλογή των περιοχών μπορεί να γίνει κι από τα βέλη.
Όταν καταχωρίσουμε την αίτηση μεταφερόμαστε στο «ιστορικό αιτήσεων» και μπορούμε να δούμε την αίτηση που έχουμε υποβάλλει.
Για τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, αναφέρεται ως βαθμίδα η πρωτοβάθμια, ενώ για τους υπόλοιπους κλάδους η δευτεροβάθμια.
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