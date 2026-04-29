Η Ντενίζ Ρίτσαρντς δεν μπορεί να δει ακόμη τη νέα της ταινία με τον Πάτρικ Μαλντούν: «Μια μέρα θα το κάνω»
Με αφορμή την κυκλοφορία του θρίλερ «Dirty Hands», στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με τον Πάτρικ Μαλντούν, η Ντενίζ Ρίτσαρντς, μίλησε για μία ακόμη φορά για τον άλλοτε σύντροφό της.
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή στα 57 του χρόνια, πριν από μερικές μέρες, και αυτή ήταν η τελευταία του κινηματογραφική δουλειά. Η Ρίτσαρντς αποκάλυψε πως δεν έχει βρει ακόμη το κουράγιο να τη δει.
Μιλώντας στο Extra TV, ενώ προωθούσε την τελευταία της ταινία, η 55χρονη ηθοποιός παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να κάνει συνεντεύξεις για την ταινία, δεδομένων των θλιβερών συνθηκών και τόνισε ότι θα «δούλευε σε οτιδήποτε» με τον Μάλντουν, προσθέτοντας: «Κάθε φορά που εκείνος κι εγώ μπορούσαμε να δουλέψουμε μαζί, το κάναμε».
Αναφερόμενη στο δέσιμο που είχε μαζί του, σημείωσε: «Η φιλία μας κράτησε, ξέρετε, σχεδόν 40 χρόνια». Η Ρίτσαρντς επέμεινε ότι εκείνη και ο Μάλντουν ένιωθαν «ευλογημένοι που δούλευαν ο ένας με τον άλλον» σε πολλές περιστάσεις, μετά την πρώτη τους συνεργασία για την ταινία «Starship Troopers» που κυκλοφόρησε το 1997.
«Πάντα αγαπούσαμε να είμαστε μαζί στο πλατό και υπάρχει ένας τέτοιος σεβασμός. Υπάρχει ασφάλεια μεταξύ μας, το να μπορείς να νιώθεις ευάλωτος σε ορισμένες σκηνές και χωρίς καμία κρίση», είπε Ντινάζ Ρίτσαρντς.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον θάνατο του ηθοποιού, λέγοντας: «Είναι… πολύ δύσκολο να κάνω συνεντεύξεις για την ταινία εξαιτίας της σοκαριστικής κατάστασης. Ωστόσο, ξέρω ότι εκείνος θα ήθελε να το κάνω, επειδή θέλει ακόμη να τιμήσουμε ένα πρότζεκτ… ήταν τόσο παθιασμένος με αυτή την ταινία».
Το τρέιλερ της ταινίας
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εξομολογήθηκε πως «Δεν μπορώ ακόμη να δω το τελικό μοντάζ. Έχω δει σκηνές στην πορεία, όσο μονταριζόταν» και συμπλήρωσε: «Για μένα, αυτή ήταν η καλύτερη ερμηνεία του».
Ούτε οι κόρες της όμως, οι οποίες ήταν κοντά με τον Μαλντούν κατάφεραν να δουν το φιλμ. «Οι κόρες μου ήταν τόσο κοντά με τον Πατ, οπότε δεν μπορούν να τη δουν αυτή τη στιγμή. Μια μέρα θα το κάνουμε. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, αλλά είμαι ευγνώμων που έχω αυτή την ανάμνηση με εκείνον κι εμένα», κατέληξε.
Denise Richards Says She 'Can't Watch' Her and Patrick Muldoon's Last Movie Together Yet: 'One Day' — People (@people) April 29, 2026
