Πάτρικ Μαλντούν: Στο πλευρό της Ντενίζ Ρίτσαρντς η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη
Πάτρικ Μαλντούν: Στο πλευρό της Ντενίζ Ρίτσαρντς η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη
Αισθάνομαι τόσο ευλογημένη και ευγνώμων που έκανα μαζί του την τελευταία του ταινία, εξομολογήθηκε η άλλοτε σύντροφος του ηθοποιού
Με την Ντενίζ Ρίτσαρντς έμελλε να συμπρωταγωνιστήσει ο Πάτρικ Μαλντούν στην τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη. Ο ηθοποιός πέθανε από καρδιακή προσβολή στα 57 του χρόνια την Κυριακή 19 Απριλίου.
Η Ρίτσαρντς, που υπήρξε σε σχέση με τον Μαλντούν τη δεκαετία του 1990, δημοσίευσε στο Instagram ένα απόσπασμα από το φιλμ «Dirty Hands» και εξομολγήθηκε πως νιώθει ευλογημένη και ευγνώμων για τη συνεργασία τους, αλλά και συντετριμμένη με την απώλειά του.
«Ο Πατ κι εγώ επρόκειτο να κάνουμε συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα για το Dirty Hands. Ήταν τόσο παθιασμένος με αυτή την ταινία και δούλεψε τόσο σκληρά γι’ αυτή. Ήταν προσωπικά κοντά με πολλούς από όσους συμμετείχαν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η 55χρονη ηθοποιός.
«Κάναμε μαζί την πρώτη μας ταινία και αισθάνομαι τόσο ευλογημένη και ευγνώμων που έκανα μαζί του και την τελευταία του ταινία», συνέχισε. «Παρότι είμαι ακόμη σε σοκ και συντετριμμένη, ήθελα να μοιραστώ αυτό το απόσπασμα. Ξέρω ότι θα ήθελε να δουν όλοι την ταινία. Ο αγαπημένος του φίλος Κέβιν την έγραψε, τη σκηνοθέτησε και έπαιξε σε αυτή, και ο αγαπημένος του φίλος Γκάι την έκανε παραγωγή και έπαιξε σε αυτή. Ήταν τόσο περήφανος για αυτή την ταινία», έγραψε κλείνοντας.
Η Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο Πάτρικ Μαλντούν είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 1997 στην ταινία του Πολ Βερχόφεν «Starship Troopers». Οι δυο τους επανενώθηκαν κινηματογραφικά στο νέο θρίλερ «Dirty Hands», που κυκλοφόρησε ψηφιακά σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου.
Η ταινία ακολουθεί τον Ρίτσι Ντέντον, τον οποίο υποδύεται ο Μάλντουν, και τον Ντάνι Ντέντον, τον οποίο υποδύεται ο Κέβιν Ιντερντονάτο, δύο αδέρφια και διακινητές ναρκωτικών στο Σικάγο, που όταν μια συμφωνία στραβώνει, παλεύουν να επιβιώσουν καθώς γίνονται στόχοι εκδίκησης. Η Ρίτσαρντς υποδύεται τη Σίλα, τη σύντροφο του Ρίτσι, η οποία έχει δεσμούς με το αφεντικό του στα ναρκωτικά και πρέπει να αποφασίσει πού ανήκει η αφοσίωσή της.
Το τρέιλερ της ταινίας
Η Ρίτσαρντς, που υπήρξε σε σχέση με τον Μαλντούν τη δεκαετία του 1990, δημοσίευσε στο Instagram ένα απόσπασμα από το φιλμ «Dirty Hands» και εξομολγήθηκε πως νιώθει ευλογημένη και ευγνώμων για τη συνεργασία τους, αλλά και συντετριμμένη με την απώλειά του.
«Ο Πατ κι εγώ επρόκειτο να κάνουμε συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα για το Dirty Hands. Ήταν τόσο παθιασμένος με αυτή την ταινία και δούλεψε τόσο σκληρά γι’ αυτή. Ήταν προσωπικά κοντά με πολλούς από όσους συμμετείχαν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η 55χρονη ηθοποιός.
«Κάναμε μαζί την πρώτη μας ταινία και αισθάνομαι τόσο ευλογημένη και ευγνώμων που έκανα μαζί του και την τελευταία του ταινία», συνέχισε. «Παρότι είμαι ακόμη σε σοκ και συντετριμμένη, ήθελα να μοιραστώ αυτό το απόσπασμα. Ξέρω ότι θα ήθελε να δουν όλοι την ταινία. Ο αγαπημένος του φίλος Κέβιν την έγραψε, τη σκηνοθέτησε και έπαιξε σε αυτή, και ο αγαπημένος του φίλος Γκάι την έκανε παραγωγή και έπαιξε σε αυτή. Ήταν τόσο περήφανος για αυτή την ταινία», έγραψε κλείνοντας.
Denise Richards Shares Clip of Patrick Muldoon's Last Performance, Praises His Passion for Their Final Project https://t.co/p4vWXHtWyI— People (@people) April 24, 2026
Η ταινία ακολουθεί τον Ρίτσι Ντέντον, τον οποίο υποδύεται ο Μάλντουν, και τον Ντάνι Ντέντον, τον οποίο υποδύεται ο Κέβιν Ιντερντονάτο, δύο αδέρφια και διακινητές ναρκωτικών στο Σικάγο, που όταν μια συμφωνία στραβώνει, παλεύουν να επιβιώσουν καθώς γίνονται στόχοι εκδίκησης. Η Ρίτσαρντς υποδύεται τη Σίλα, τη σύντροφο του Ρίτσι, η οποία έχει δεσμούς με το αφεντικό του στα ναρκωτικά και πρέπει να αποφασίσει πού ανήκει η αφοσίωσή της.
Το τρέιλερ της ταινίας
