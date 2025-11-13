Ο Άλεκ και η Χιλάρια Μπάλντουιν πηγαίνουν σε θεραπεία για ζευγάρια - Οι εντάσεις λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας
Ο Άλεκ και η Χιλάρια Μπάλντουιν πηγαίνουν σε θεραπεία για ζευγάρια - Οι εντάσεις λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας
Το σύζυγος του ηθοποιού μίλησε για τα 26 χρόνια που τους χωρίζουν και την οικογένεια που έχουν φτιάξει μαζί
Η Χιλάρια Μπάλντουιν αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Άλεκ Μπάλντουιν, έχουν ζητήσει τη βοήθεια θεραπευτή για να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις που δημιουργεί στον γάμο τους η διαφορά των 26 χρόνων που τους χωρίζει. Επιπλέον, μίλησε για την οικογένειά τους και τα επτά τους παιδιά, ενώ σημείωσε πως ακόμα και στους καβγάδες, η έντονη επιθυμία και των δύο να είναι εκεί και να λύσουν το πρόβλημα, τους βοηθά να ξεπεράσουν τα πάντα.
«Δεν πιστεύω ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, τουλάχιστον όχι στη δική μας περίπτωση», δήλωσε η 41χρονη σε συνέντευξή της στο podcast Uncut and Uncensored της Κάρολαϊν Στάνμπερι. «Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τον κοιτάξω και να πω "έχει 26 χρόνια περισσότερης εμπειρίας από μένα". Και καμιά φορά αυτό είναι πλεονέκτημα, αλλά άλλες φορές χρειάζεται να πάμε για θεραπεία».
Η Χιλάρια Μπάλντουιν και ο 67χρονος ηθοποιός παντρεύτηκαν το 2012 και έχουν αποκτήσει επτά παιδιά. Μιλώντας για τη μεγάλη τους οικογένεια, η Χιλάρια Μπάλντουιν αναφέρθηκε και στον προηγούμενο γάμο του συζύγου της με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Κιμ Μπάσιντζερ, με την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη, την Άιρλαντ Μπάλντουιν. «Είχε μια πολύ γνωστή και περίπλοκη κατάσταση με την πρώην σύζυγό του και με την Άιρλαντ. Νομίζω ότι ήθελε μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει τα πράγματα διαφορετικά», είπε χαρακτηριστικά.
Παρότι τόνισε ότι η απόφαση να αποκτήσουν επτά παιδιά ήταν «πολύ συνειδητή», αναγνώρισε ότι δεν λείπουν οι δυσκολίες. «Φυσικά και έχουμε τους κανονικούς, συζυγικούς καβγάδες μας, εκατό τοις εκατό. Αλλά υπάρχει η επιθυμία και από τους δύο να είμαστε εκεί, να το παλεύουμε. Όταν υπάρχει αυτή η διάθεση, μπορείς να ξεπεράσεις τα πάντα μαζί», σημείωσε.
Η 41χρονη μητέρα μίλησε επίσης για την απώλεια ταυτότητας που ένιωσε όταν παντρεύτηκε έναν τόσο διάσημο άντρα. «Νομίζω πως έχασα ένα κομμάτι του εαυτού μου όταν παντρεύτηκα τον Άλεκ», είπε.
«Ξαφνικά οι άλλοι μιλούσαν για μένα σε τεράστια κλίμακα, και ένιωθα πως δεν ήξερα πια ποια είμαι». Περιγράφοντας τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του εαυτού της, ανέφερε ένα μήνυμα που είχε λάβει από μια γυναίκα στα social media: «Μου έγραψε πως πρέπει να ξέρεις ποια είσαι, αλλιώς θα αφήσεις τους άλλους να σου το πουν εκείνοι. Και είχε δίκιο».
Παρά τις δυσκολίες, η Χιλάρια Μπάλντουιν δηλώνει πως σήμερα νιώθει περισσότερο σίγουρη για τον εαυτό της. «Δεν ήμουν τόσο ξεκάθαρη όσο θα έπρεπε να είμαι για την ταυτότητά μου», είπε. «Οι άνθρωποι θα πουν αυτό ή εκείνο, δεν μπορώ να το αποτρέψω. Αλλά μπορώ να γνωρίζω ποια είμαι, ώστε να μην έχω πια αυτόν τον κόμπο στο στομάχι που ένιωθα τόσες φορές».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Δεν πιστεύω ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, τουλάχιστον όχι στη δική μας περίπτωση», δήλωσε η 41χρονη σε συνέντευξή της στο podcast Uncut and Uncensored της Κάρολαϊν Στάνμπερι. «Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τον κοιτάξω και να πω "έχει 26 χρόνια περισσότερης εμπειρίας από μένα". Και καμιά φορά αυτό είναι πλεονέκτημα, αλλά άλλες φορές χρειάζεται να πάμε για θεραπεία».
Hilaria Baldwin, 41, says she and husband Alec, 67, are in therapy to navigate their age-gap marriage https://t.co/SROgPxgrLz pic.twitter.com/DqKiPT2UR7— Page Six (@PageSix) November 13, 2025
Παρότι τόνισε ότι η απόφαση να αποκτήσουν επτά παιδιά ήταν «πολύ συνειδητή», αναγνώρισε ότι δεν λείπουν οι δυσκολίες. «Φυσικά και έχουμε τους κανονικούς, συζυγικούς καβγάδες μας, εκατό τοις εκατό. Αλλά υπάρχει η επιθυμία και από τους δύο να είμαστε εκεί, να το παλεύουμε. Όταν υπάρχει αυτή η διάθεση, μπορείς να ξεπεράσεις τα πάντα μαζί», σημείωσε.
Η 41χρονη μητέρα μίλησε επίσης για την απώλεια ταυτότητας που ένιωσε όταν παντρεύτηκε έναν τόσο διάσημο άντρα. «Νομίζω πως έχασα ένα κομμάτι του εαυτού μου όταν παντρεύτηκα τον Άλεκ», είπε.
«Ξαφνικά οι άλλοι μιλούσαν για μένα σε τεράστια κλίμακα, και ένιωθα πως δεν ήξερα πια ποια είμαι». Περιγράφοντας τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του εαυτού της, ανέφερε ένα μήνυμα που είχε λάβει από μια γυναίκα στα social media: «Μου έγραψε πως πρέπει να ξέρεις ποια είσαι, αλλιώς θα αφήσεις τους άλλους να σου το πουν εκείνοι. Και είχε δίκιο».
Παρά τις δυσκολίες, η Χιλάρια Μπάλντουιν δηλώνει πως σήμερα νιώθει περισσότερο σίγουρη για τον εαυτό της. «Δεν ήμουν τόσο ξεκάθαρη όσο θα έπρεπε να είμαι για την ταυτότητά μου», είπε. «Οι άνθρωποι θα πουν αυτό ή εκείνο, δεν μπορώ να το αποτρέψω. Αλλά μπορώ να γνωρίζω ποια είμαι, ώστε να μην έχω πια αυτόν τον κόμπο στο στομάχι που ένιωθα τόσες φορές».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα