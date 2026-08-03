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Ακύλας: Οι φωτογραφίες αγκαλιά με τη μητέρα του στην Ολλανδία
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Ακύλας Μητέρα Ολλανδία

Ακύλας: Οι φωτογραφίες αγκαλιά με τη μητέρα του στην Ολλανδία

Ο τραγουδιστής ταξίδεψε στη Χάγη, όπου ζει μόνιμα η μητέρα του

Ακύλας: Οι φωτογραφίες αγκαλιά με τη μητέρα του στην Ολλανδία
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην Ολλανδία ταξίδεψε ο Ακύλας για να συναντήσει τη μητέρα του, η οποία ζει μόνιμα στη Χάγη.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Κυριακή 2 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται να αγκαλιά με τη μητέρα του, στην παραλία Scheveningen, στη Χάγη. Στο πρώτο στιγμιότυπο, ο Ακύλας κοιτούσε χαμογελαστός τον φακό, ενώ η μητέρα του τον φιλούσε στο μάγουλο. Στη δεύτερη εικόνα, οι δύο τους πόζαραν, κοιτάζοντας την κάμερα.

«Mamma Mia» έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή του


Ακύλας: Οι φωτογραφίες αγκαλιά με τη μητέρα του στην Ολλανδία

Ο Ακύλας που εκπροσώπησε την Ελλάδα φέτος στη Eurovision με το «Ferto», συγκίνησε μέσω της σχέσης με τη μητέρα του, η οποία είχε εμφανιστεί στον τελικό του Sing for Greec, δακρύζοντας όταν ανακοινώθηκε ότι ο γιος της ήταν ο νικητής του ελληνικού τελικού. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης κάνει αναφορά σε εκείνη μέσα από το κομμάτι του, λέγοντας μεταξύ άλλων στους στίχους «κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω, να προσφέρω, μην μας λείψει κάτι ξανά».
Ιωάννα Μαρίνου
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