Ασυνείδητοι στη Θεσσαλονίκη έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά τέσσερις χελώνες
Ασυνείδητοι στη Θεσσαλονίκη έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά τέσσερις χελώνες
Τις κρατούσαν στην αυλή του σπιτιού τους
Με λαδομπογιά χρώματος πορτοκαλί έβαψαν ασυνείδητοι, τέσσερις χελώνες στην Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας τες μάλιστα στην αυλή του σπιτιού του. Την ίδια ώρα σε ένα άλλο σπίτι, επίσης στην Ευκαρπία, μια άλλη οικογένεια κρατούσε ως κατοικίδια στην αυλή της, πέντε χελώνες.
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τον Στέλιο Γερονυμάκη της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής» για τις χελώνες- κατοικίδια στο δεύτερο σπίτι καθώς είναι παράνομη η αιχμαλωσία τους.
Όπως είπε στο thestival.gr ο κ. Γερονυμάκης το περασμένο Σάββατο 1 Αυγούστου έσπευσε στο σπίτι στην Ευκαρπία όπου βρήκε τις πέντε χελώνες. Αμέσως ειδοποίησε το Δασαρχείο προκειμένου να επιληφθεί του θέματος καθώς όλα τα αυτόχθονα είδη χελώνων στην Ελλάδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί άγριων ζώων.
Κάποια στιγμή κι ενώ ανέμενε τους υπαλλήλους του Δασαρχείου «είδα στην αυλή του απέναντι σπιτιού τέσσερις χελώνες που ήταν βαμμένες πορτοκαλί και μάλιστα ήταν βαμμένες με λαγομπογιά».
Στις ερωτήσεις που έκανε στους ενοίκους του σπιτιού για το ποιος έβαψε τις χελώνες με λαδομπογιά, ο κ. Γερονυμάκης δεν έλαβε καμία απάντηση καθώς «μου έλεγαν ότι δεν ήξεραν πως βρέθηκαν εδώ οι χελώνες και ποιος τις έβαψε».
«Όσον αφορά τις πρώτες πέντε χελώνες που δεν ήταν βαμμένες μου είπαν ότι τις μάζεψαν από περιοχές που είχε ξεσπάσει φωτιά για να τις προστατεύουν. Μου είπαν ότι τις έδιναν νερό και φαγητό. Βέβαια όταν τους είπα ότι αυτό όχι μόνο είναι παράνομο γιατί το σπίτι τους είναι το δάσος και όχι οι αυλές σπιτιών αλλά είναι και επικίνδυνο για την υγεία τους καθώς οι χελώνες είναι φορείς βακτηρίων σαλμονέλας και μπορεί να αρρωστήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους απλώς με κοίταγαν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γερονυμάκης.
Οι τέσσερις βαμμένες με πορτοκαλί χρώματος λαδομπογιά χελώνες μεταφέρθηκαν από το Δασαρχείο στο Κέντρο Περίθαλψης για να καθαριστούν από την μπογιά ενώ οι άλλες πέντε απελευθερώθηκαν στη φύση.
«Το Δασαρχείο έκανε καταγραφή των στοιχείων των ενοίκων των δυο σπιτιών που βρέθηκαν οι χελώνες και θα κληθούν να απολογηθούν στον δημόσιο κατήγορο. Προσωπικά για αυτούς που έβαψαν τις χελώνες ζήτησα να πάνε για κακούργημα -κι όχι για πλημμέλημα που είναι η κατοχή χελώνων- επειδή η μπογιά και το χημικό που έχει περνάει μέσα από το καβούκι της χελώνας, γιατί ο καβούκι είναι ζωντανό δεν είναι νεκρό κόκκαλο, και του καταστρέφει τα όργανα. Είναι κακούργημα, σκοτώνει η μπογιά τις χελώνες, τις δηλητηριάσαν με αυτόν τον τρόπο» κατέληξε ο κ. Γερονυμάκης.
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τον Στέλιο Γερονυμάκη της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής» για τις χελώνες- κατοικίδια στο δεύτερο σπίτι καθώς είναι παράνομη η αιχμαλωσία τους.
Όπως είπε στο thestival.gr ο κ. Γερονυμάκης το περασμένο Σάββατο 1 Αυγούστου έσπευσε στο σπίτι στην Ευκαρπία όπου βρήκε τις πέντε χελώνες. Αμέσως ειδοποίησε το Δασαρχείο προκειμένου να επιληφθεί του θέματος καθώς όλα τα αυτόχθονα είδη χελώνων στην Ελλάδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί άγριων ζώων.
Κάποια στιγμή κι ενώ ανέμενε τους υπαλλήλους του Δασαρχείου «είδα στην αυλή του απέναντι σπιτιού τέσσερις χελώνες που ήταν βαμμένες πορτοκαλί και μάλιστα ήταν βαμμένες με λαγομπογιά».
Στις ερωτήσεις που έκανε στους ενοίκους του σπιτιού για το ποιος έβαψε τις χελώνες με λαδομπογιά, ο κ. Γερονυμάκης δεν έλαβε καμία απάντηση καθώς «μου έλεγαν ότι δεν ήξεραν πως βρέθηκαν εδώ οι χελώνες και ποιος τις έβαψε».
«Όσον αφορά τις πρώτες πέντε χελώνες που δεν ήταν βαμμένες μου είπαν ότι τις μάζεψαν από περιοχές που είχε ξεσπάσει φωτιά για να τις προστατεύουν. Μου είπαν ότι τις έδιναν νερό και φαγητό. Βέβαια όταν τους είπα ότι αυτό όχι μόνο είναι παράνομο γιατί το σπίτι τους είναι το δάσος και όχι οι αυλές σπιτιών αλλά είναι και επικίνδυνο για την υγεία τους καθώς οι χελώνες είναι φορείς βακτηρίων σαλμονέλας και μπορεί να αρρωστήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους απλώς με κοίταγαν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γερονυμάκης.
Οι τέσσερις βαμμένες με πορτοκαλί χρώματος λαδομπογιά χελώνες μεταφέρθηκαν από το Δασαρχείο στο Κέντρο Περίθαλψης για να καθαριστούν από την μπογιά ενώ οι άλλες πέντε απελευθερώθηκαν στη φύση.
«Το Δασαρχείο έκανε καταγραφή των στοιχείων των ενοίκων των δυο σπιτιών που βρέθηκαν οι χελώνες και θα κληθούν να απολογηθούν στον δημόσιο κατήγορο. Προσωπικά για αυτούς που έβαψαν τις χελώνες ζήτησα να πάνε για κακούργημα -κι όχι για πλημμέλημα που είναι η κατοχή χελώνων- επειδή η μπογιά και το χημικό που έχει περνάει μέσα από το καβούκι της χελώνας, γιατί ο καβούκι είναι ζωντανό δεν είναι νεκρό κόκκαλο, και του καταστρέφει τα όργανα. Είναι κακούργημα, σκοτώνει η μπογιά τις χελώνες, τις δηλητηριάσαν με αυτόν τον τρόπο» κατέληξε ο κ. Γερονυμάκης.
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