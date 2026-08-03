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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (4/8) σε Αττική, Χίο και Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς Αττική Χίος Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (4/8) σε Αττική, Χίο και Εύβοια

Δείτε τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (4/8) σε Αττική, Χίο και Εύβοια
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Τρίτη (4/8) σε Αττική, Χίο και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, για αύριο Τρίτη , προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής,

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Δείτε τον χάρτη:

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (4/8) σε Αττική, Χίο και Εύβοια

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