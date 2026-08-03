Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε και επίσημα τον Καρέτσα με συμβόλαιο ως το 2031, τον παρουσίασαν με βίντεο σε... γυράδικο
Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε και επίσημα τον Καρέτσα με συμβόλαιο ως το 2031, τον παρουσίασαν με βίντεο σε... γυράδικο
«Νιώθω απίστευτα περήφανος που θα φορώ πλέον τη κιτρινόμαυρη φανέλα, να σημειώσουμε επιτυχίες όλοι μαζί» ήταν τα πρώτα λόγια του 18χρονου άσου που κόστιζε περίπου 35 εκατ. ευρώ στους Βεστφαλούς
Το μεγάλο deal είναι γεγονός! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ από το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8), με τον γερμανικό σύλλογο να ανακοινώνει το σπουδαίο deal.
Ο Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 με τους Βεστφαλούς, με τη Γκενκ να «καρπώνεται» περί τα 35 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης για χάρη του 18χρονου.
Οι «κίτρινοι» είχαν αναρτήσει ένα φοβερό βίντεο-προαναγγελία μέσα σε... γυράδικο νωρίτερα μέσα στη μέρα, και λίγο μετά τις 13:30 ώρα Ελλάδος επισημοποίησαν αυτή τη σπουδαία συμφωνία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Καρέτσα να επιλέγει το νούμερο «19». Μάλιστα. με νέο βίντεο, ο Έλληνας εξτρέμ μπαίνει στο εν λόγω γυράδικο και... ζητάει τη φανέλα με το νέο του νούμερο στα ελληνικά.
Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ:
«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την BVB, το οποίο ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2031».
Τα πρώτα λόγια του Καρέτσα:
«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και νιώθω απίστευτα περήφανος που θα φορώ πλέον τη κιτρινόμαυρη φανέλα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας, σε αυτό το εντυπωσιακό γήπεδο. Θέλω να συμβάλω κι εγώ ώστε να σημειώσουμε επιτυχίες όλοι μαζί».
Ο Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 με τους Βεστφαλούς, με τη Γκενκ να «καρπώνεται» περί τα 35 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης για χάρη του 18χρονου.
Οι «κίτρινοι» είχαν αναρτήσει ένα φοβερό βίντεο-προαναγγελία μέσα σε... γυράδικο νωρίτερα μέσα στη μέρα, και λίγο μετά τις 13:30 ώρα Ελλάδος επισημοποίησαν αυτή τη σπουδαία συμφωνία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Καρέτσα να επιλέγει το νούμερο «19». Μάλιστα. με νέο βίντεο, ο Έλληνας εξτρέμ μπαίνει στο εν λόγω γυράδικο και... ζητάει τη φανέλα με το νέο του νούμερο στα ελληνικά.
Einmal die 19, bitte! 🙂 pic.twitter.com/g7tDEcyHVV— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ:
✍️ Borussia Dortmund verpflichtet das 18-jährige griechische Talent Konstantinos Karetsas vom KRC Genk. Der Offensivspieler unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 30.06.2031. pic.twitter.com/vlpysMTF8g— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την BVB, το οποίο ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2031».
Τα πρώτα λόγια του Καρέτσα:
«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και νιώθω απίστευτα περήφανος που θα φορώ πλέον τη κιτρινόμαυρη φανέλα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας, σε αυτό το εντυπωσιακό γήπεδο. Θέλω να συμβάλω κι εγώ ώστε να σημειώσουμε επιτυχίες όλοι μαζί».
🗯️ Lars Ricken über Kosta Karetsas: „Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt. Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten."— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
Alle Infos: https://t.co/XIElXSjoYH pic.twitter.com/YRLEJvNj56
H πρώτη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Καρέτσα για τη ΝτόρτμουντΟ Κωνσταντίνος Καρέτσας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα της Ντόρτμουντ και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους μετακόμισε στη Γερμανία, ενώ περιγράφει τι μπορούν να περιμένουν οι οπαδοί από αυτόν στο γήπεδο.
Γιατί επέλεξες τη Μπορούσια Ντόρτμουντ;
«Επειδή ο σύλλογος ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους μου. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Πιστεύω επίσης ότι η εξέλιξη του κλαμπ είναι πολύ καλή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήρθαν εδώ και έκαναν ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι θα εξελιχθώ πολύ καλά εδώ και θα μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα εδώ.»
Τι γνωρίζεις ήδη για τον σύλλογο, την πόλη και το γήπεδο;
«Η BVB έχει τους καλύτερους οπαδούς – τους πιο τρελούς, με την καλή έννοια! 80.000, δεν έχω παίξει ποτέ μπροστά σε τόσο κόσμο. Γι’ αυτό είναι πολύ συναρπαστικό για μένα. Ξέρω επίσης ότι είναι εργατικοί και έξυπνοι άνθρωποι. Αυτό μοιάζει και με τους ανθρώπους από την πόλη μου, το Γκένκ. Είναι ωραίο να το ξέρω αυτό.»
Μίλησες με κανέναν εκ των προτέρων για να μάθεις περισσότερα για τη BVB; Ή για τη Μπουντεσλίγκα;
«Ναι, έχω μερικούς φίλους που παίζουν στη Μπουντεσλίγκα, οπότε ρώτησα για το πρωτάθλημα. Επιπλέον, φυσικά, πολλοί συνάδελφοι από τον χώρο του ποδοσφαίρου γνωρίζουν τη BVB ως σύλλογο. Ρώτησα για τον σύλλογο και όλοι ήταν πολύ θετικοί και θεώρησαν ότι ήταν ένα καλό βήμα για μένα. Αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφασή μου.»
Για τους οπαδούς της BVB που ίσως δεν σε γνωρίζουν ακόμα τόσο καλά: Πώς θα περιέγραφες το στυλ παιχνιδιού σου;
«Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν δημιουργικό παίκτη, αλλά και ως κάποιον που δουλεύει πάντα σκληρά και προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα.»
Ποιοι είναι οι στόχοι σου εδώ στο Ντόρτμουντ, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και με την ομάδα;
«Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι να εξελιχθώ όσο το δυνατόν καλύτερα, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να σκοράρω περισσότερα γκολ και να συνεισφέρω στην ομάδα. Και από την πλευρά της ομάδας, φυσικά, ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε τίτλους – και όχι μόνο έναν. Ναι, αυτό είναι το σχέδιό μου: να κερδίσουμε τίτλους και να βοηθήσω την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο.»
KK19 🇬🇷😍 pic.twitter.com/kmWI87bzTZ— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
H παρουσίαση του Καρέτσα από την ΝτόρτμουντΗ Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλησε να περιγράψει στους φιλάθλους της το στυλ παιχνιδιού του Κωνσταντίνου Καρέτσα και όσα μπορούν να περιμένουν από εκείνον.
Αναλυτικά: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μεταγράφεται στη Μπορούσια Ντόρτμουντ από την KRC Genk και υπέγραψε μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη BVB μέχρι το 2031. Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 18 ετών, ο μέσος μπορεί ήδη να υπερηφανεύεται για μια εντυπωσιακή καριέρα με πάνω από 70 αγώνες στην πρώτη κατηγορία και δέκα συμμετοχές στην εθνική ομάδα ανδρών της Ελλάδας. Γιατί ο Καρέτσας είναι ένας πραγματικά ονειρεμένος παίκτης για τη BVB, μπορείτε να μάθετε εδώ.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στο Γκένκ του Βελγίου. Σε ηλικία οκτώ ετών, μετακόμισε στην ακαδημία νέων της KRC Genk, όπου ολοκλήρωσε όλη την εκπαίδευσή του, με εξαίρεση μια σύντομη στάση στην Άντερλεχτ.
Ο Καρέτσας θεωρήθηκε εξαιρετικό ταλέντο από νωρίς και έκανε το ντεμπούτο του στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 15 ετών. Την ίδια σεζόν, έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα του KRC Genk στη Jupiler Pro League.
Υπό την καθοδήγηση του Γερμανού προπονητή και γεννημένου στο Ντόρτμουντ Θόρστεν Φινκ, εξελίχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο παίκτη και βασικό μέλος της ομάδας του κατά τη σεζόν 2024/25. Ο Φινκ χαρακτήρισε πρόσφατα τον επιθετικό ως «τεχνικά εξαιρετικό παίκτη που διαθέτει καλό ντρίμπλινγκ και μπορεί να δώσει την τελική πάσα». Επιπλέον, ο Καρέτσας είναι «ακόμα ένα αληθινό δεκάρι, όπως τον γνωρίζετε από το παρελθόν».
Ο Καρέτσας αισθάνεται πιο άνετα στη θέση του επιθετικού μέσου, αλλά έχει αγωνιστεί και στη δεξιά πτέρυγα. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του παίκτη ύψους 1,73 μ. βρίσκονται στις μονομαχίες, στο ντρίμπλινγκ σε στενούς χώρους και στο ιδιαίτερο δρομολόγιό του προς τους συμπαίκτες του. Οι 15 ασίστ στην προηγούμενη αγωνιστική σεζόν το αποδεικνύουν εντυπωσιακά.
Εκτός από την οξυδερκή αντίληψή του για το παιχνίδι, ο Καρέτσας διαθέτει επίσης μια αξιοσημείωτη ψυχραιμία με την μπάλα, κάτι που τον ανέδειξε γρήγορα σε έναν από τους πιο σταθερούς μέσους του βελγικού πρωταθλήματος.
Ο παίκτης γρήγορα τράβηξε την προσοχή και σε διεθνές επίπεδο. Αν και θα μπορούσε να αγωνιστεί για το Βέλγιο, επέλεξε τη χώρα καταγωγής των γονιών του και καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα της Ελλάδας πέρυσι. Έχει πλέον δέκα συμμετοχές με την Ελλάδα και έχει σημειώσει τρία γκολ.
Ο Καρέτσας έγραψε ιστορία για την ελληνική ομάδα τον Μάρτιο του 2025, σημειώνοντας το πρώτο του διεθνές γκολ στη νίκη της Ελλάδας με 3-0 επί της Σκωτίας στο Γλασκώβη, στο πλαίσιο του UEFA Nations League, και αναδεικνύοντας τον νεότερο σκόρερ της χώρας του σε ηλικία 17 ετών, τεσσάρων μηνών και τεσσάρων ημερών.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα φοράει πλέον τη φανέλα με τον αριθμό 19 στη BVB, μαζί με τους Κέβιν Γκρόσκρουτς και Τζούλιαν Μπραντ, μεταξύ άλλων, στο γήπεδο για τους «Μαύρους και Κίτρινους».
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