Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε και επίσημα τον Καρέτσα με συμβόλαιο ως το 2031, τον παρουσίασαν με βίντεο σε... γυράδικο

H παρουσίαση του Καρέτσα από την Ντόρτμουντ

Υπό την καθοδήγηση του Γερμανού προπονητή και γεννημένου στο Ντόρτμουντ Θόρστεν Φινκ, εξελίχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο παίκτη και βασικό μέλος της ομάδας του κατά τη σεζόν 2024/25. Ο Φινκ χαρακτήρισε πρόσφατα τον επιθετικό ως «τεχνικά εξαιρετικό παίκτη που διαθέτει καλό ντρίμπλινγκ και μπορεί να δώσει την τελική πάσα». Επιπλέον, ο Καρέτσας είναι «ακόμα ένα αληθινό δεκάρι, όπως τον γνωρίζετε από το παρελθόν».

«Επειδή ο σύλλογος ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους μου. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Πιστεύω επίσης ότι η εξέλιξη του κλαμπ είναι πολύ καλή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήρθαν εδώ και έκαναν ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι θα εξελιχθώ πολύ καλά εδώ και θα μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα εδώ.»«Η BVB έχει τους καλύτερους οπαδούς – τους πιο τρελούς, με την καλή έννοια! 80.000, δεν έχω παίξει ποτέ μπροστά σε τόσο κόσμο. Γι’ αυτό είναι πολύ συναρπαστικό για μένα. Ξέρω επίσης ότι είναι εργατικοί και έξυπνοι άνθρωποι. Αυτό μοιάζει και με τους ανθρώπους από την πόλη μου, το Γκένκ. Είναι ωραίο να το ξέρω αυτό.»«Ναι, έχω μερικούς φίλους που παίζουν στη Μπουντεσλίγκα, οπότε ρώτησα για το πρωτάθλημα. Επιπλέον, φυσικά, πολλοί συνάδελφοι από τον χώρο του ποδοσφαίρου γνωρίζουν τη BVB ως σύλλογο. Ρώτησα για τον σύλλογο και όλοι ήταν πολύ θετικοί και θεώρησαν ότι ήταν ένα καλό βήμα για μένα. Αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφασή μου.»«Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν δημιουργικό παίκτη, αλλά και ως κάποιον που δουλεύει πάντα σκληρά και προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα.»«Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι να εξελιχθώ όσο το δυνατόν καλύτερα, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να σκοράρω περισσότερα γκολ και να συνεισφέρω στην ομάδα. Και από την πλευρά της ομάδας, φυσικά, ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε τίτλους – και όχι μόνο έναν. Ναι, αυτό είναι το σχέδιό μου: να κερδίσουμε τίτλους και να βοηθήσω την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο.»Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλησε να περιγράψει στους φιλάθλους της το στυλ παιχνιδιού του Κωνσταντίνου Καρέτσα και όσα μπορούν να περιμένουν από εκείνον.Αναλυτικά: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μεταγράφεται στη Μπορούσια Ντόρτμουντ από την KRC Genk και υπέγραψε μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη BVB μέχρι το 2031. Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 18 ετών, ο μέσος μπορεί ήδη να υπερηφανεύεται για μια εντυπωσιακή καριέρα με πάνω από 70 αγώνες στην πρώτη κατηγορία και δέκα συμμετοχές στην εθνική ομάδα ανδρών της Ελλάδας. Γιατί ο Καρέτσας είναι ένας πραγματικά ονειρεμένος παίκτης για τη BVB, μπορείτε να μάθετε εδώ.Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στο Γκένκ του Βελγίου. Σε ηλικία οκτώ ετών, μετακόμισε στην ακαδημία νέων της KRC Genk, όπου ολοκλήρωσε όλη την εκπαίδευσή του, με εξαίρεση μια σύντομη στάση στην Άντερλεχτ.Ο Καρέτσας θεωρήθηκε εξαιρετικό ταλέντο από νωρίς και έκανε το ντεμπούτο του στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 15 ετών. Την ίδια σεζόν, έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα του KRC Genk στη Jupiler Pro League.Ο Καρέτσας αισθάνεται πιο άνετα στη θέση του επιθετικού μέσου, αλλά έχει αγωνιστεί και στη δεξιά πτέρυγα. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του παίκτη ύψους 1,73 μ. βρίσκονται στις μονομαχίες, στο ντρίμπλινγκ σε στενούς χώρους και στο ιδιαίτερο δρομολόγιό του προς τους συμπαίκτες του. Οι 15 ασίστ στην προηγούμενη αγωνιστική σεζόν το αποδεικνύουν εντυπωσιακά.Εκτός από την οξυδερκή αντίληψή του για το παιχνίδι, ο Καρέτσας διαθέτει επίσης μια αξιοσημείωτη ψυχραιμία με την μπάλα, κάτι που τον ανέδειξε γρήγορα σε έναν από τους πιο σταθερούς μέσους του βελγικού πρωταθλήματος.Ο παίκτης γρήγορα τράβηξε την προσοχή και σε διεθνές επίπεδο. Αν και θα μπορούσε να αγωνιστεί για το Βέλγιο, επέλεξε τη χώρα καταγωγής των γονιών του και καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα της Ελλάδας πέρυσι. Έχει πλέον δέκα συμμετοχές με την Ελλάδα και έχει σημειώσει τρία γκολ.Ο Καρέτσας έγραψε ιστορία για την ελληνική ομάδα τον Μάρτιο του 2025, σημειώνοντας το πρώτο του διεθνές γκολ στη νίκη της Ελλάδας με 3-0 επί της Σκωτίας στο Γλασκώβη, στο πλαίσιο του UEFA Nations League, και αναδεικνύοντας τον νεότερο σκόρερ της χώρας του σε ηλικία 17 ετών, τεσσάρων μηνών και τεσσάρων ημερών.Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα φοράει πλέον τη φανέλα με τον αριθμό 19 στη BVB, μαζί με τους Κέβιν Γκρόσκρουτς και Τζούλιαν Μπραντ, μεταξύ άλλων, στο γήπεδο για τους «Μαύρους και Κίτρινους».