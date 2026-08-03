Ιστορική ανατροπή στον Αμαζόνιο: Ανακαλύφθηκαν χωμάτινες κατασκευές αρχαίας φυλής που ζούσε εκεί πριν φτάσει ο Κολόμβος

Ίχνη δρόμων, καναλιών και πλατειών

Ο δρ Πέρσινεν ανέφερε ότι οι αρχαιολόγοι δεν εντόπισαν ενδείξεις μόνιμης κατοίκησης στους τεχνητούς λόφους κατά την περίοδο του πολιτισμού Aquiry, ο οποίος φαίνεται να έπαψε να υφίσταται γύρω στο 900 μ.Χ. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι κατασκευές είχαν αμυντικό χαρακτήρα.Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις αυτές, που εκτείνονται σε περιοχή περίπου 4.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η λεκάνη του Αμαζονίου ήταν πυκνοκατοικημένη πολλούς αιώνες πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο.Χρονικογράφοι της εποχής, όπως ο μοναχός, ο οποίος ταξίδεψε στον Αμαζόνιο τη δεκαετία του 1540 μαζί με τονπεριέγραφαν μια περιοχή «πυκνοκατοικημένη», με μεγάλους οικισμούς που εκτείνονταν για χιλιόμετρα χωρίς διακοπή ανάμεσα στα σπίτια.Για αιώνες οι περιγραφές αυτές θεωρούνταν υπερβολικές ή φανταστικές, κυρίως επειδή οι ασθένειες και η αποικιοκρατία αποδεκάτισαν τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Παράλληλα, πολλοί επιστήμονες θεωρούσαν αδύνατη την ανάπτυξη μεγάλων κοινωνιών χωρίς γεωργία δυτικού τύπου, γεγονός που ενίσχυσε τη λανθασμένη εικόνα του Αμαζονίου ως παρθένου δάσους και όχι ως περιοχής όπου ο πληθυσμός σχεδόν αφανίστηκε μετά την ευρωπαϊκή κατάκτηση.«Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν πράγματα που, σύμφωνα με τις παλιές αντιλήψεις, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στον Αμαζόνιο. Το ζήτημα δεν είναι το έδαφος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αξιοποιούσαν το δάσος», δήλωσε η δρΤα τελευταία χρόνια, έρευνες σε άλλες περιοχές του Αμαζονίου έχουν αποκαλύψει ίχνη δρόμων, καναλιών, πλατειών και υπερυψωμένων οικιστικών κατασκευών, μεταξύ άλλων και στο ανατολικό Εκουαδόρ.Η ομάδα του δρεκτιμά ότι στην περιοχή ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη χιλιάδες παρόμοια χωμάτινα έργα, επισημαίνοντας ότι σε πολλά σημεία η βλάστηση είναι τόσο πυκνή ώστε ακόμη και η τεχνολογία LiDAR δεν μπορεί να διαπεράσει πλήρως το φύλλωμα.Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αποψίλωση των δασών για γεωργικές καλλιέργειες έχει πιθανότατα ήδη καταστρέψει ή προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους.«Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά απειλείται σοβαρά από την υλοτομία και την καλλιέργεια σόγιας», δήλωσε ο αρχαιολόγοςαπό το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο.Η ερευνητική ομάδα εκτιμά ακόμη ότι κατά την περίοδο ακμής του πολιτισμού Aquiry, μεταξύ 100 και 300 μ.Χ., ο πληθυσμός μόνο σε αυτή την περιοχή ενδέχεται να έφθανε έως και τα τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο έντονης επιστημονικής συζήτησης, καθώς βασίζονται όχι σε ανασκαμμένους οικισμούς αλλά σε συνδυασμό στοιχείων, όπως ο πιθανός αριθμός των γεωγλυφικών και το ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτούνταν για την κατασκευή και τη συντήρησή τους.Παρά τις επιφυλάξεις, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πλέον ότι οι περιγραφές των Ευρωπαίων εξερευνητών του 16ου αιώνα για πυκνοκατοικημένες κοινωνίες στον Αμαζόνιο δεν ήταν τόσο απίθανες όσο θεωρούνταν επί γενιές. «Παλαιότερα πίστευαν ότι ο Καρβαχάλ και η αποστολή του Ορεγιάνα φαντάζονταν όσα περιέγραφαν. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι πράγματι αντίκρισαν τεράστιους οικισμούς», κατέληξε ο δρ Πέρσινεν.