Ο Χάρι Στάιλς ξέχασε το φερμουάρ του ανοιχτό, το «ατύχημα» στην τελευταία του συναυλία στο Λονδίνο
Ο Χάρι Στάιλς ξέχασε το φερμουάρ του ανοιχτό, το «ατύχημα» στην τελευταία του συναυλία στο Λονδίνο
Ο τραγουδιστής το παρατήρησε όταν γονάτισε μπροστά σε 80.000 θεατές - Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του
Ένα μικρό «ατύχημα» συνέβη στην τελευταία συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο, καθώς ο τραγουδιστής είχε ξεχάσει το φερμουάρ του παντελονιού του ανοιχτό.
Ο 32χρονος ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό σερί 12 εμφανίσεων στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του, με το κοινό να τον αποθεώνει. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά της βραδιάς και ενώ ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «As It Was», ο Στάιλς γονάτισε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές και αντιλήφθηκε ότι το φερμουάρ στο ρούχο του είχε μείνει ανοιχτό.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από τους θεατές, ο τραγουδιστής φαίνεται να σπεύδει αμέσως να διορθώσει το «λάθος» αυτό και έπειτα να συνεχίζει κανονικά την εμφάνισή του.
Δείτε βίντεο
Οι θαυμαστές του αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «παραλίγο να προσφέρει σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο μια… δωρεάν θέα», ενώ άλλοι σημείωσαν πως δεν θα ήταν συναυλία του Χάρι Στάιλς χωρίς ένα τέτοιο απρόοπτο.
Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του
Η βραδιά είχε και συγκινητικές στιγμές, με μία από αυτές να είναι εκείνη κατά την οποία ο Στάιλς ευχαρίστησε δημόσια τα πρώην μέλη του συγκροτήματος One Direction όπου συμμετείχε και ο ίδιος, τονίζοντας ότι δεν θα βρισκόταν εκεί χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λίαμ Πέιν, με τους γονείς του, Τζεφ και Κάρεν Πέιν, καθώς και συγγενικά του πρόσωπα, να παρακολουθούν από τις εξέδρες.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου, που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα σε αυτό το διάστημα, τη φιλία, τα πάντα… Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Ο 32χρονος ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό σερί 12 εμφανίσεων στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του, με το κοινό να τον αποθεώνει. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά της βραδιάς και ενώ ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «As It Was», ο Στάιλς γονάτισε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές και αντιλήφθηκε ότι το φερμουάρ στο ρούχο του είχε μείνει ανοιχτό.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από τους θεατές, ο τραγουδιστής φαίνεται να σπεύδει αμέσως να διορθώσει το «λάθος» αυτό και έπειτα να συνεχίζει κανονικά την εμφάνισή του.
Δείτε βίντεο
@tiziruotolo crying ugly tears. but like who was going to tell him about his zipper…#harrystyles #togethertogether #togethertogethertour #wembleyn12 #kattdo ♬ origineel geluid - ʀʜɪᴇ ִ ࣪𖤐.ᐟ
@lultav had to sit for a while and reflect #harrystyles #togethertogether #wembley #kissco #foryoupage ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator
@ibelmana Harry doing his zip up on Wembley N12 😂👖🤐 #harrystyles #wembley #togethertogether #london #finalshow ♬ Icebound - Ritual Flow
Οι θαυμαστές του αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «παραλίγο να προσφέρει σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο μια… δωρεάν θέα», ενώ άλλοι σημείωσαν πως δεν θα ήταν συναυλία του Χάρι Στάιλς χωρίς ένα τέτοιο απρόοπτο.
Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του
Η βραδιά είχε και συγκινητικές στιγμές, με μία από αυτές να είναι εκείνη κατά την οποία ο Στάιλς ευχαρίστησε δημόσια τα πρώην μέλη του συγκροτήματος One Direction όπου συμμετείχε και ο ίδιος, τονίζοντας ότι δεν θα βρισκόταν εκεί χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λίαμ Πέιν, με τους γονείς του, Τζεφ και Κάρεν Πέιν, καθώς και συγγενικά του πρόσωπα, να παρακολουθούν από τις εξέδρες.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου, που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα σε αυτό το διάστημα, τη φιλία, τα πάντα… Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
@lilysloveofmusic cried through the whole speech then lost it at the 1D mention. being a 1D girl changed the trajectory of my life in countless ways, it’s crazy to think that that’s where it all began 🥺🫶🏼💗 #harrystyles #onedirection #togethertogether #togetherinlondon #1D ♬ original sound - lily 🍒🪩💋
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