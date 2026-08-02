Κοιμήθηκαν έξω από το Α.Τ. Τούμπας στη Θεσσαλονίκη για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Διαβατήριο Νέες ταυτότητες Ραντεβού για ταυτότητα Θεσσαλονίκη

Κοιμήθηκαν έξω από το Α.Τ. Τούμπας στη Θεσσαλονίκη για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα, δείτε βίντεο

Διανυκτέρευση έξω από  αστυνομικό τμήμα με εικόνες που θυμίζουν άλλες εποχές - Το Α.Τ. Τούμπας θα δέχεται ραντεβού μέχρι και τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής 2/8

Κοιμήθηκαν έξω από το Α.Τ. Τούμπας στη Θεσσαλονίκη για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα, δείτε βίντεο
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Σκηνές που θυμίζουν άλλες εποχές εκτυλίσσονται έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, με πολίτες να διανυκτερεύουν στο πεζοδρόμιο(!) προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στην ουρά για την έκδοση διαβατηρίου με την παλαιά τύπου ταυτότητα.

Ειδικότερα, αιτία της ιδιότυπης «αγρυπνίας» υπήρξε η πρόθεση ορισμένων να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, πριν την καθολική εφαρμογή και υποχρεωτικότητα των νέων δελτίων υψίστης ασφαλείας για τα ταξίδια στο εξωτερικό, από αύριο 3/8. Βασική προϋπόθεση να φέρουν αναγραφή των στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες. 

Πτυσσόμενες καρέκλες, νερό και θερμός με καφέ επιστρατεύτηκαν από τους πολίτες, οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά, από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, για να μη χαθεί η σειρά κατά το άνοιγμα των θυρών το πρωί. 

Το Α.Τ. Τούμπας θα δέχεται ραντεβού μέχρι και τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής 2/8.


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