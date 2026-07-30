Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκλεισε τα 31: Η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της και τον Σάκη Κατσούλη
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκλεισε τα 31: Η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της και τον Σάκη Κατσούλη
Η πρώην παίκτρια του Survivor δέχτηκε έκπληξη για τα γενέθλιά της από τους φίλους της
Τα 31 έκλεισε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της μαζί με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο της.
Η πρώην παίκτρια του Survivor είχε πριν από λίγες ημέρες γενέθλια και όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 29 Ιουλίου μέσω αναρτήσεων στα social media, επιστρέφοντας από μία οικογενειακή απόδραση, οι φίλοι της είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη.
Στα Instagram stories που αναδημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, εμφανίζεται αγκαλιά με τον 1,5 μηνών γιο της και τον σύζυγό της να κρατάει την τούρτα της, η οποία έγραφε: «Τα 31 δεν έμοιαζαν ποτέ καλύτερα μαμά».
Σε εικόνα που ανάρτησε ο Σάκης Κατσούλης σημείωσε: «Επιστρέφοντας μας περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη από τα φιλαράκια μας. Χαρούμενα γενέθλια στη μαμά μας».
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