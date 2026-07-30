Η Κέιτ Κάσιντι αφαίρεσε ένα από τα τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν
Η Κέιτ Κάσιντι αφαίρεσε ένα από τα τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν
Η τελευταία σύντροφος του τραγουδιστή διευκρίνισε ότι η αφαίρεση αφορά σε σχέδιο που δεν είχε γίνει σωστά και πως σκοπεύει να το κάνει ξανά
Στην αφαίρεση ενός τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν προχώρησε η τελευταία του σύντροφος, Κέιτι Κάσιντι.
Η Instagrammer δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου μέσω Instagram story μια φωτογραφία από στούντιο αφαίρεσης τατουάζ, γράφοντας: «Ήμερα αφαίρεσης τατουάζ». Στη συνέχεια, μοιράστηκε βίντεο από τη διαδικασία, κατά την οποία αφαιρούσε το σχέδιο «444» που είχε στο χέρι της και το οποίο είχε συνδεθεί με τον Πέιν μετά τον θάνατό του το 2024.
Δείτε φωτογραφίες
Λίγο αργότερα, η Κάσιντι θέλησε να ξεκαθαρίσει τον λόγο της κίνησής της, αναφέροντας πως «αποφάσισα να αφαιρέσω κάποια τατουάζ που είχαν γίνει άσχημα, θα τα ξανακάνω κάποια στιγμή».
Η τελευταία σύντροφος του Λίαμ Πέιν έχει και άλλα τατουάζ αφιερωμένα σε εκείνον, μεταξύ των οποίων φτερά αγγέλου, τον αριθμό «4», τα αρχικά «ΛΠ» στον καρπό της και ένα μαραμένο τριαντάφυλλο στον αντίχειρά της. Το σχέδιο «444» που έκανε στο χέρι της είχε παρουσιαστεί ότι συμβολίζει την «αγάπη και την υποστήριξη».
Ο Λίαμ Πέιν πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 στο Μπουένος Άιρες, σε ηλικία 31 ετών, όταν έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου. Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η Κέιτ Κάσιντι είχε μιλήσει για τη διαδικασία του πένθους, αναφέροντας ότι χρειάστηκε δύο μήνες για να μπορέσει να αρχίσει ξανά να «ζει τη ζωή της» και να «αποδεχτεί» την απώλεια.
Η Instagrammer δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου μέσω Instagram story μια φωτογραφία από στούντιο αφαίρεσης τατουάζ, γράφοντας: «Ήμερα αφαίρεσης τατουάζ». Στη συνέχεια, μοιράστηκε βίντεο από τη διαδικασία, κατά την οποία αφαιρούσε το σχέδιο «444» που είχε στο χέρι της και το οποίο είχε συνδεθεί με τον Πέιν μετά τον θάνατό του το 2024.
Δείτε φωτογραφίες
Λίγο αργότερα, η Κάσιντι θέλησε να ξεκαθαρίσει τον λόγο της κίνησής της, αναφέροντας πως «αποφάσισα να αφαιρέσω κάποια τατουάζ που είχαν γίνει άσχημα, θα τα ξανακάνω κάποια στιγμή».
Η τελευταία σύντροφος του Λίαμ Πέιν έχει και άλλα τατουάζ αφιερωμένα σε εκείνον, μεταξύ των οποίων φτερά αγγέλου, τον αριθμό «4», τα αρχικά «ΛΠ» στον καρπό της και ένα μαραμένο τριαντάφυλλο στον αντίχειρά της. Το σχέδιο «444» που έκανε στο χέρι της είχε παρουσιαστεί ότι συμβολίζει την «αγάπη και την υποστήριξη».
Ο Λίαμ Πέιν πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 στο Μπουένος Άιρες, σε ηλικία 31 ετών, όταν έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου. Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η Κέιτ Κάσιντι είχε μιλήσει για τη διαδικασία του πένθους, αναφέροντας ότι χρειάστηκε δύο μήνες για να μπορέσει να αρχίσει ξανά να «ζει τη ζωή της» και να «αποδεχτεί» την απώλεια.
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