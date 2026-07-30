Η Κέιτ Κάσιντι αφαίρεσε ένα από τα τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν

Η τελευταία σύντροφος του τραγουδιστή διευκρίνισε ότι η αφαίρεση αφορά σε σχέδιο που δεν είχε γίνει σωστά και πως σκοπεύει να το κάνει ξανά