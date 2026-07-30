Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του

Κρίστιαν Κόουαν επιβεβαίωσε ο Σαμ Σμιθ , δηλώνοντας πως με τον σχεδιαστή μόδας ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Βρετανός τραγουδιστής

Κλείσιμο

Τον αρραβώνα με τον σύντροφό του,Ο 34χρονοςαποκάλυψε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι εκείνος και ο 32χρονος Κόουαν είναι πλέον αρραβωνιασμένοι, έπειτα από περίπου τρία χρόνια σχέσης.Η ανακοίνωση ήρθε λίγο πριν από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ του Σαμ Σμιθ, με τίτλο «Hazel Eyes», το οποίο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος είναι αφιερωμένο στο χρώμα των ματιών του αρραβωνιαστικού του.Ο Σμιθ ξεκίνησε να γράφει το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ «Everlasting Love», το βράδυ πριν από το πρώτο του ραντεβού με τον σχεδιαστή μόδας. Όπως ανέφερε, η μουσική του έχει συχνά συνδεθεί με τη μελαγχολική πλευρά του έρωτα, όμως το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν η πρώτη φορά που έγραψε «για αμοιβαία αγάπη».Το ζευγάρι είχε κάνει κοινή εμφάνιση και στο Met Gala του 2026, όπου ο Σαμ Σμιθ φόρεσε δημιουργία του Κρίστιαν Κόουαν. Ο σχεδιαστής είχε αναφέρει, πως η δημιουργία ήταν εμπνευσμένη από τον καλλιτέχνη Ερτέ, τον οποίο θαυμάζει, ενώ αποκάλυψε ότι για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν 255.000 κρύσταλλα και χάντρες και χρειάστηκαν 2.000 ώρες εργασίας.Ο Σαμ Σμιθ και ο Κρίστιαν Κόουαν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί δημόσια τον Δεκέμβριο του 2022, όταν φωτογραφήθηκαν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την πρώην πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Παρότι ακολούθησαν και άλλες κοινές εμφανίσεις τους, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Μάιο του 2024.Ο Σμιθ είχε μιλήσει στο παρελθόν για την επιλογή του να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε συνέντευξή του στο GQ U.K. το 2022 είχε δηλώσει: «Τα τελευταία χρόνια, καθώς έχω αποκτήσει αυτοπεποίθηση με τον εαυτό μου, έχω δεχτεί πολλή προσοχή. Ήταν απίστευτο». Και είχε προσθέσει: «Έχω αποφασίσει ότι πλέον θα κρατάω πάντα αυτό το κομμάτι της ζωής μου ιδιωτικό. Το να σε αγαπά κάποιος είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο».: Shutterstock