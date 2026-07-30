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Ο Κάνιε Γουέστ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πρώην βοηθό του για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
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Κάνιε Γουέστ Εξωδικαστικός συμβιβασμός Σεξουαλική παρενόχληση

Ο Κάνιε Γουέστ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πρώην βοηθό του για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Η Λόρεν Πισιότα είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του ράπερ μετά από την απόλυσή της

Ο Κάνιε Γουέστ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πρώην βοηθό του για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
Ιωάννα Μαρίνου
Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξε ο Κάνιε Γουέστ με την πρώην βοηθό του Λόρεν Πισιότα για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον συμβιβασμό στις 23 Ιουλίου, όπως αναφέρει το TMZ. Στην κατάθεση αναφέρεται ότι ο συμβιβασμός είναι «άνευ όρων» και ότι αίτημα για απόσυρση της αγωγής θα υποβληθεί εντός 45 ημερών από τις 23 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για την απόφαση αυτή δεν έχουν γίνει γνωστές.


Η Πισιότα είχε καταθέσει αγωγή το 2024, ισχυριζόμενη ότι ο ράπερ την απέλυσε αφού της έστειλε πλήθος σεξουαλικών μηνυμάτων και βίντεο, σε ένα από τα οποία έγραφε ότι επιθυμούσε σεξουαλικές πράξεις και εξέφραζε τις φαντασιώσεις του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γουέστ αυνανίστηκε και την άγγιξε ανάρμοστα κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε ξενοδοχείο, πριν αποκοιμηθεί.

Τέλος, η Πισιότα κατήγγειλε ότι ο ράπερ της χορήγησε ουσία χωρίς τη θέλησή της κατά τη διάρκεια συνεδρίας σε στούντιο που συνδιοργάνωνε ο Diddy.
Ιωάννα Μαρίνου

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