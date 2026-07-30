Ο Νικ Ράινερ τιμωρήθηκε για επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε αστυνομικούς σε φυλακή του Λος Άντζελες

Φέρεται πως ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ άρχισε να εκνευρίζεται επειδή οι φύλακες δεν επέστρεψαν άμεσα για να τον συνοδεύσουν στο κελί του μετά από ντους