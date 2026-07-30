Ο Νικ Ράινερ τιμωρήθηκε για επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε αστυνομικούς σε φυλακή του Λος Άντζελες
Ο Νικ Ράινερ τιμωρήθηκε για επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε αστυνομικούς σε φυλακή του Λος Άντζελες
Φέρεται πως ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ άρχισε να εκνευρίζεται επειδή οι φύλακες δεν επέστρεψαν άμεσα για να τον συνοδεύσουν στο κελί του μετά από ντους
Τιμωρία επιβλήθηκε στον Νικ Ράινερ έπειτα από επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε αστυνομικούς στη φυλακή όπου βρίσκεται καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του Ρομπ και Μισέλ Ράινερ τον Δεκέμβριο του 2025.
Σύμφωνα με το People, ο γιος του ζευγαριού που παραμένει στο ίδρύμα Twin Towers της κομητείας του Λος Άντζελες, έγινε «εξαιρετικά επιθετικός» απέναντι σε δεσμοφύλακες, ενώ περίμενε να τον συνοδεύσουν πίσω στο κελί του μετά από ντους.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Απριλίου το πρωί στον Πύργο 1, όπου ο 32χρονος κρατείται μόνος του σε ειδική μονάδα ιατρικής παρακολούθησης υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πηγή δήλωσε στο People ότι ο Ράινερ είχε ολοκληρώσει το ντους και είχε αλλάξει ρούχα, όταν άρχισε να εκνευρίζεται επειδή οι αστυνομικοί δεν επέστρεψαν άμεσα για να τον συνοδεύσουν στο κελί του. «Ήταν απείθαρχος, εξαιρετικά επιθετικός, προκαλούσε φασαρία, αρνούνταν να ακολουθήσει τους κανόνες και δεν υπάκουε σε εντολές», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε: «Φώναζε, ούρλιαζε, ήταν αγενής και χρησιμοποιούσε πολλές βρισιές».
Η καθυστέρηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οφειλόταν σε επείγον περιστατικό σε άλλο σημείο της μονάδας, όταν άλλος κρατούμενος φέρεται να υπέστη υπερβολική δόση, με αποτέλεσμα να πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα.
«Έγινε πολύ ανυπόμονος. Ήταν εκνευρισμένος και επιθετικός επειδή δεν επέστρεφε κανείς αμέσως», συμπλήρωσε η πηγή. «Είχε τελειώσει το ντους και ήθελε να επιστρέψει στο κελί του. Όταν άργησε, θύμωσε».
Εξαιτίας της αντίδρασης του Ράινερ, ένας από τους δεσμοφύλακες κάλεσε ενισχύσεις, με αποτέλεσμα να σπεύσουν περίπου τρεις ακόμη φύλακες. Παρότι η συμπεριφορά του παρέμεινε έντονη, το περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση.
Με την τιμωρία που του επιβλήθηκε, έχασε προνόμια για πέντε ημέρες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, επισκέψεις και πρόσβαση στο κυλικείο.
Σύμφωνα με την πηγή, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί εξαίρεση, καθώς γενικά είχε προσαρμοστεί στη ρουτίνα της φυλακής. Η ψυχική του κατάσταση, ωστόσο, φαίνεται να επιδεινώνεται. «Τον τελευταίο καιρό δεν είναι καλά. Δυσκολεύεται μέσα στη φυλακή», ανέφερε.
Σύμφωνα με το People, ο γιος του ζευγαριού που παραμένει στο ίδρύμα Twin Towers της κομητείας του Λος Άντζελες, έγινε «εξαιρετικά επιθετικός» απέναντι σε δεσμοφύλακες, ενώ περίμενε να τον συνοδεύσουν πίσω στο κελί του μετά από ντους.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Απριλίου το πρωί στον Πύργο 1, όπου ο 32χρονος κρατείται μόνος του σε ειδική μονάδα ιατρικής παρακολούθησης υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πηγή δήλωσε στο People ότι ο Ράινερ είχε ολοκληρώσει το ντους και είχε αλλάξει ρούχα, όταν άρχισε να εκνευρίζεται επειδή οι αστυνομικοί δεν επέστρεψαν άμεσα για να τον συνοδεύσουν στο κελί του. «Ήταν απείθαρχος, εξαιρετικά επιθετικός, προκαλούσε φασαρία, αρνούνταν να ακολουθήσει τους κανόνες και δεν υπάκουε σε εντολές», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε: «Φώναζε, ούρλιαζε, ήταν αγενής και χρησιμοποιούσε πολλές βρισιές».
Nick Reiner Was Disciplined for Being ‘Extremely Hostile’ in Jail Shower (Exclusive) https://t.co/P6B2anGXX1— People (@people) July 29, 2026
Η καθυστέρηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οφειλόταν σε επείγον περιστατικό σε άλλο σημείο της μονάδας, όταν άλλος κρατούμενος φέρεται να υπέστη υπερβολική δόση, με αποτέλεσμα να πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα.
«Έγινε πολύ ανυπόμονος. Ήταν εκνευρισμένος και επιθετικός επειδή δεν επέστρεφε κανείς αμέσως», συμπλήρωσε η πηγή. «Είχε τελειώσει το ντους και ήθελε να επιστρέψει στο κελί του. Όταν άργησε, θύμωσε».
Εξαιτίας της αντίδρασης του Ράινερ, ένας από τους δεσμοφύλακες κάλεσε ενισχύσεις, με αποτέλεσμα να σπεύσουν περίπου τρεις ακόμη φύλακες. Παρότι η συμπεριφορά του παρέμεινε έντονη, το περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση.
Με την τιμωρία που του επιβλήθηκε, έχασε προνόμια για πέντε ημέρες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, επισκέψεις και πρόσβαση στο κυλικείο.
Σύμφωνα με την πηγή, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί εξαίρεση, καθώς γενικά είχε προσαρμοστεί στη ρουτίνα της φυλακής. Η ψυχική του κατάσταση, ωστόσο, φαίνεται να επιδεινώνεται. «Τον τελευταίο καιρό δεν είναι καλά. Δυσκολεύεται μέσα στη φυλακή», ανέφερε.
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