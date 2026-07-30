Μετατέθηκε και πάλι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, παρά τον καβγά με συγκρατούμενό του
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Diddy Αποφυλάκιση

Μετατέθηκε και πάλι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, παρά τον καβγά με συγκρατούμενό του

Ο μουσικός παραγωγός πρόκειται να περάσει ακόμη λιγότερο χρόνο στη φυλακή - Πρόκειται για τη δεύτερη αλλαγή μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα

Μετατέθηκε και πάλι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, παρά τον καβγά με συγκρατούμενό του
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Ακόμη λιγότερο χρόνο πρόκειται να περάσει ο Σον "Diddy" Κομπς στη φυλακή από τον αναμενόμενο, μετά τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποφυλάκισής του για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Πέρυσι, ο 56χρονος μεγιστάνας της μουσικής κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες διακίνησης με σκοπό την πορνεία. Ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας απαλλάχθηκε από πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας εκβιασμού και δύο κατηγοριών για σωματεμπορία. Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

Αρχικά αναμενόταν να αποφυλακιστεί τον Μάιο του 2028. Έκτοτε, η νομική ομάδα του Κομπς έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την καταδίκη, ισχυριζόμενη ότι αντιμετωπίστηκε άδικα στη δίκη και ότι η Πρώτη Τροπολογία θα έπρεπε να εξασφαλίσει την ελευθερία του.

Η ημερομηνία αποφυλάκισής του Κομπς έχει έκτοτε μετατεθεί αρκετές φορές. Τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκε ότι θα αποφυλακιστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2028. Σύμφωνα με το TMZ, τώρα αναφέρεται ότι θα αποφυλακιστεί στις 24 Ιανουαρίου 2028.


Ο ράπερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή φυλακισμένος στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ. Τον περασμένο μήνα, φέρεται να ενεπλάκη σε συμπλοκή με έναν άλλο κρατούμενο και στη συνέχεια τέθηκε σε απομόνωση.

Ο σταρ της χιπ-χοπ αθωώθηκε πέρσι το καλοκαίρι για τις κατηγορίες της σωματεμπορίας και της σύστασης συμμορίας, τις δύο σημαντικότερες που αντιμετώπιζε, ωστόσο κρίθηκε ένοχος για τη διακίνηση με σκοπό την πορνεία.
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