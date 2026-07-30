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Συγκλονιστικό βίντεο: Εθελοντές εκκενώνουν εγκλωβισμένους από την παραλία της Πρέβελης
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Φωτιά Ρέθυμνο Πρέβελη απεγκλωβισμοί

Συγκλονιστικό βίντεο: Εθελοντές εκκενώνουν εγκλωβισμένους από την παραλία της Πρέβελης

Τρεις άνδρες μέσα σε εννέα ώρες έσωσαν πάνω από 80 ανθρώπους μέσα σε καπνούς και ανέμους 9 μποφόρ

Συγκλονιστικό βίντεο: Εθελοντές εκκενώνουν εγκλωβισμένους από την παραλία της Πρέβελης
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Συγκλονίζουν τα βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποίησαν εθελοντικά τρεις άνθρωποι της θάλασσας στην περιοχή της Πρέβελης, στα νότια του Ρεθύμνου, την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά είχε φτάσει μέχρι τις παραλίες, εγκλωβίζοντας δεκάδες πολίτες, τουρίστες, επιχειρηματίες και εθελοντές.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Ο πυκνός καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα. Σε αρκετά σημεία μάλιστα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς πού τελείωνε η στεριά και πού άρχιζε η θάλασσα, καθώς η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Μέσα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, ο Βασίλης Βογιατζής, ο γιος του Γιάννης και ο Τάσος Τσάνας, όλοι με πολυετή εμπειρία στη θάλασσα, βρέθηκαν από τις 14:00 στο νότιο Ρέθυμνο και παρέμειναν εκεί για περισσότερες από εννέα συνεχόμενες ώρες, πραγματοποιώντας πολυάριθμες επιχειρήσεις διάσωσης.

Δείτε βίντεο από τις διασώσεις:





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Οι προσπάθειες για την απομάκρυνση πολιτών συνεχίζονταν όλη την ημέρα σήμερα:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δείτε βίντεο από τον απεγκλωβισμό ατόμων από την παραλία Πρέβελης


Σε συντονισμό με το Λιμενικό Σώμα, προσέγγιζαν με τα φουσκωτά τους τις παραλίες όπου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι, παραλάμβαναν άμεσα όσους κινδύνευαν και στη συνέχεια τους μετέφεραν στα πλωτά μέσα του Λιμενικού, τα οποία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν σε ορισμένα σημεία λόγω της μορφολογίας της ακτογραμμής και των ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Οι τρεις άνδρες πραγματοποίησαν οκτώ διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, μεταφέροντας με ασφάλεια περισσότερους από 80 τουρίστες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά και εθελοντές που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Ξεκινώντας από την περιοχή του Πλακιά, πραγματοποιούσαν συνεχείς περιπολίες κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, αναζητώντας ανθρώπους που είχαν καταφύγει στις παραλίες για να σωθούν από τη φωτιά. Κάθε φορά που εντόπιζαν εγκλωβισμένους, τους επιβίβαζαν στα φουσκωτά και τους οδηγούσαν στα σκάφη του Λιμενικού.

Ήταν μία από δυσκολότερες επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

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Εν τω μεταξύ, η Ιερά Μονή Πρέβελη, που βρίσκεται πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς, δεν υπέστη ζημιές χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και όλων των δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή.






Ωστόσο μεγάλο μέρος από το φοινικόδασος της Πρέβελης παραδόθηκε στις φλόγες. Το πλήγμα που υπέστη ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κρήτης είναι βαρύ, χωρίς ακόμη να έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και να έχει γίνει καταγραφή των ζημιών.
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