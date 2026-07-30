Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αναβάλλεται προγραμματισμένη συναυλία του μετά το χειρουργείο που έκανε
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αναβάλλεται προγραμματισμένη συναυλία του μετά το χειρουργείο που έκανε
Πρόσφατα ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής
Προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη αναβάλλεται λόγω του χειρουργείου που έκανε πρόσφατα.
Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η ζωντανή εμφάνιση που είχε σχεδιάσει ο τραγουδιστής στο Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία, στις 6 Αυγούστου, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η συναυλία αναβάλλεται λόγω της πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ο καλλιτέχνης. Όπως έγινε γνωστό από την παραγωγή, η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Στην ανακοίνωση της παραγωγής αναφέρεται: «Ανακοίνωση εκ της παραγωγής. Αναβολή συναυλίας Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία υποβλήθηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για λόγους υγείας, η προγραμματισμένη συναυλία της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, στο Θέατρο Ολυμπία Φλόκα, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος εμφανίσεων του καλλιτέχνη. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
Δείτε την ανάρτηση
Πριν από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε ενημερώσει μέσω ανάρτησής του στα social media πως υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής και πλέον αναρρώνει, ευχαριστώντας όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα στήριξης.
Όπως είχε γράψει: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά».
Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η ζωντανή εμφάνιση που είχε σχεδιάσει ο τραγουδιστής στο Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία, στις 6 Αυγούστου, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η συναυλία αναβάλλεται λόγω της πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ο καλλιτέχνης. Όπως έγινε γνωστό από την παραγωγή, η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Στην ανακοίνωση της παραγωγής αναφέρεται: «Ανακοίνωση εκ της παραγωγής. Αναβολή συναυλίας Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία υποβλήθηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για λόγους υγείας, η προγραμματισμένη συναυλία της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, στο Θέατρο Ολυμπία Φλόκα, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος εμφανίσεων του καλλιτέχνη. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
Δείτε την ανάρτηση
Πριν από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε ενημερώσει μέσω ανάρτησής του στα social media πως υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής και πλέον αναρρώνει, ευχαριστώντας όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα στήριξης.
Όπως είχε γράψει: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα