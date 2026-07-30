Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αναβάλλεται προγραμματισμένη συναυλία του μετά το χειρουργείο που έκανε

στο Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία, στις

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε ενημερώσει μέσω ανάρτησής του στα social media πως υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής και πλέον αναρρώνει, ευχαριστώντας όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα στήριξης.

Όπως είχε γράψει: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά».

