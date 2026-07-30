Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο
Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο
Το φόρεμα της ηθοποιού προερχόταν από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2026 της Tamara Ralph
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ζεντάγια στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο, ποζάροντας στον φακό με μία λευκή τουαλέτα με αλυσίδες.
Η ηθοποιός περπάτησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο γαλάζιο χαλί της πρεμιέρας του Λονδίνου, επιλέγοντας μία δημιουργία της Tamara Ralph. Το φόρεμα προερχόταν από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2026 της σχεδιάστριας και ξεχώριζε για τη «γραμμή κλεψύδρας», τον κορσέ και το γοργονέ τελείωμα. Χρυσές λεπτομέρειες κοσμούσαν το μπούστο και το κάτω μέρος, ενώ αλυσίδες που έπεφταν στους ώμους δημιουργούσαν την αίσθηση κάπας.
Την εμφάνιση, που επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης της Law Roach, ολοκλήρωσε ένα μικρό χρυσό κόσμημα αράχνης της Keren Wolf, ως διακριτική αναφορά στον κόσμο του Spider-Man, καθώς και κοσμήματα Mouawad.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η συγκεκριμένη δημιουργία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, στις αρχές του Ιουλίου, ενώ η συλλογή της Tamara Ralph ήταν εμπνευσμένη από τη Νότια Ασία.
Φωτογραφίες: AFP
Η ηθοποιός περπάτησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο γαλάζιο χαλί της πρεμιέρας του Λονδίνου, επιλέγοντας μία δημιουργία της Tamara Ralph. Το φόρεμα προερχόταν από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2026 της σχεδιάστριας και ξεχώριζε για τη «γραμμή κλεψύδρας», τον κορσέ και το γοργονέ τελείωμα. Χρυσές λεπτομέρειες κοσμούσαν το μπούστο και το κάτω μέρος, ενώ αλυσίδες που έπεφταν στους ώμους δημιουργούσαν την αίσθηση κάπας.
Την εμφάνιση, που επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης της Law Roach, ολοκλήρωσε ένα μικρό χρυσό κόσμημα αράχνης της Keren Wolf, ως διακριτική αναφορά στον κόσμο του Spider-Man, καθώς και κοσμήματα Mouawad.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@gq_germany
Egal was Zendaya ihrem Stylist Law Roach zahlt – He deserves a raise! #GQGermany #SpiderMan #Zendaya [📷 Getty Images]♬ LET ME BE - The Second Voice
Η συγκεκριμένη δημιουργία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, στις αρχές του Ιουλίου, ενώ η συλλογή της Tamara Ralph ήταν εμπνευσμένη από τη Νότια Ασία.
Φωτογραφίες: AFP
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