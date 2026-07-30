ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο
GALA
Ζεντάγια Spider-Man Φόρεμα Λονδίνο

Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο

Το φόρεμα της ηθοποιού προερχόταν από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2026 της Tamara Ralph

Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ζεντάγια στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο, ποζάροντας στον φακό με μία λευκή τουαλέτα με αλυσίδες.

Η ηθοποιός περπάτησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο γαλάζιο χαλί της πρεμιέρας του Λονδίνου, επιλέγοντας μία δημιουργία της Tamara Ralph. Το φόρεμα προερχόταν από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2026 της σχεδιάστριας και ξεχώριζε για τη «γραμμή κλεψύδρας», τον κορσέ και το γοργονέ τελείωμα. Χρυσές λεπτομέρειες κοσμούσαν το μπούστο και το κάτω μέρος, ενώ αλυσίδες που έπεφταν στους ώμους δημιουργούσαν την αίσθηση κάπας.

Την εμφάνιση, που επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης της Law Roach, ολοκλήρωσε ένα μικρό χρυσό κόσμημα αράχνης της Keren Wolf, ως διακριτική αναφορά στον κόσμο του Spider-Man, καθώς και κοσμήματα Mouawad.
 
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@gq_germany

Egal was Zendaya ihrem Stylist Law Roach zahlt – He deserves a raise! #GQGermany #SpiderMan #Zendaya [📷 Getty Images]

♬ LET ME BE - The Second Voice
Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο
Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο

Η συγκεκριμένη δημιουργία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, στις αρχές του Ιουλίου, ενώ η συλλογή της Tamara Ralph ήταν εμπνευσμένη από τη Νότια Ασία.

Φωτογραφίες: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης