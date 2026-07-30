Ζεντάγια: Με λευκή τουαλέτα με αλυσίδες στην πρεμιέρα του Spider-Man στο Λονδίνο

Την εμφάνιση, που επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης της Law Roach, ολοκλήρωσε ένα μικρό χρυσό κόσμημα αράχνης της Keren Wolf, ως διακριτική αναφορά στον κόσμο του Spider-Man, καθώς και κοσμήματα Mouawad.

Η συγκεκριμένη δημιουργία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, στις αρχές του Ιουλίου, ενώ η συλλογή της Tamara Ralph ήταν εμπνευσμένη από τη Νότια Ασία.