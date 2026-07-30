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Ο Σταύρος Φλώρος περπάτησε με πι, δείτε βίντεο
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Σταύρος Φλώρος Survivor Ακρωτηριασμός

Ο Σταύρος Φλώρος περπάτησε με πι, δείτε βίντεο

Ο παίκτης του Survivor δύο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και μοιράστηκε την πρόοδό του με τους followers του

Ο Σταύρος Φλώρος περπάτησε με πι, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρόοδό του έδειξε ο Σταύρος Φλώρος, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media όπου περπατά με πι.

Ο παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε πριν από δύο μήνες κατά τη διάρκεια του ριάλιτι, έπειτα από ατύχημα με σκάφος την ώρα που ψάρευε, πέρασε το πρώτο διάστημα στο Μαϊάμι, όπου πραγματοποίησε πολλαπλά χειρουργεία και στα μέσα Ιουλίου επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει τις θεραπείες αποκατάστασής του.

Μέσα από τα social media μοιράζεται συχνά εικόνες από τη νέα του καθημερινότητα και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο για τη στήριξη, ενώ ενημερώνει τους followers του για τις εξελίξεις στην κατάσταση της υγείας του. Με την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram έδειξε πως σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο.

«Συνέχισε την πρόοδο», έγραψε στη λεζάντα των βίντεο και των φωτογραφιών που ανέβασε.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Ο Σταύρος Φλώρος περπάτησε με πι, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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