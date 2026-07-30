ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Περιπέτεια για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: Κάταγμα στο γόνατο μετά από πτώση από το αμαξίδιό του
ΕΛΛΑΔΑ
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Περιπέτεια για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: Κάταγμα στο γόνατο μετά από πτώση από το αμαξίδιό του

Ο πρώην υπουργός νοσηλεύεται στο  Ασκληπιείο Βούλας - Τι είπε για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου

Περιπέτεια για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: Κάταγμα στο γόνατο μετά από πτώση από το αμαξίδιό του
22 ΣΧΟΛΙΑ
Την περιπέτεια που πέρασε μετά από πτώση από το αναπηρικό αμαξίδιό του αποκάλυψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Ο πρώην ευρωβουλευτής γνωστοποίησε ότι μεταφέρθηκε στα επείγοντα, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο γόνατο και μώλωπες στο κεφάλι.

«Σε λίγες μέρες θα αρχίσω πάλι να βγαίνω. Και επειδή ξέρετε όλοι πόσο δύσκολα μένω ακίνητος, θα με βλέπετε για ένα διάστημα με το πόδι σε γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι τα πόδια μου δεν τα κουνάω έτσι κι αλλιώς. Τώρα, απλώς, δεν θα τα κουνάω… με γύψο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ο οποίος δεν παραλείπει να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Βούλας για τη φροντίδα και τη στήριξη που του παρείχαν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χθες το βράδυ είχα μια πτώση από το αμαξίδιό μου. Έπεσα με το κεφάλι μπροστά και κατέληξα στα επείγοντα. Ο απολογισμός: ένα κάταγμα στο γόνατο και μερικοί μώλωπες στο κεφάλι.

Δεν θα πω ότι δεν φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Δεν θα πω ότι δεν αναρωτήθηκα «γιατί να συμβεί αυτό;». Το σκέφτηκα. Μετά ήρθε και η δεύτερη σκέψη: «Γιατί τώρα;». Τώρα που υπάρχουν τόσες υποχρεώσεις, τόσα σχέδια, τόσο τρέξιμο. Τώρα που έλεγα πως ίσως βρω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ.

Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτά δεν διαλέγουν στιγμή. Έρχονται σαν ξαφνικοί επισκέπτες, χωρίς να μας ρωτήσουν αν μας βολεύει.

Και τότε μένει μόνο μία επιλογή... Να αποδεχτείς τη νέα πραγματικότητα και να βρεις τον τρόπο να συνεχίσεις.

Σε λίγες μέρες θα αρχίσω πάλι να βγαίνω. Και επειδή ξέρετε όλοι πόσο δύσκολα μένω ακίνητος, θα με βλέπετε για ένα διάστημα με το πόδι σε γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι τα πόδια μου δεν τα κουνάω έτσι κι αλλιώς. Τώρα, απλώς, δεν θα τα κουνάω… με γύψο.

Κλείσιμο
Υ.Σ :Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Βούλας για τη φροντίδα και τη στήριξη καθώς και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου!»


22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης