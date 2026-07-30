Περιπέτεια για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: Κάταγμα στο γόνατο μετά από πτώση από το αμαξίδιό του

Χθες το βράδυ είχα μια πτώση από το αμαξίδιό μου. Έπεσα με το κεφάλι μπροστά και κατέληξα στα επείγοντα. Ο απολογισμός: ένα κάταγμα στο γόνατο και μερικοί μώλωπες στο κεφάλι.



Δεν θα πω ότι δεν φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Δεν θα πω ότι δεν αναρωτήθηκα «γιατί να συμβεί αυτό;». Το… pic.twitter.com/K7BFGptPd0