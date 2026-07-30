Εύα Λονγκόρια: Με λεοπάρ μπικίνι στα 51 της σε παραλία της Ισπανίας, δείτε φωτογραφίες

Εύα Λονγκόρια με ένα λεοπάρ μαγιό.

Λονγκόρια ολοκλήρωσε το look της

Σε παραλία της Ισπανίας απαθανατίστηκε ηΗ 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε σε θάλασσα στη Μαρμπέγια να κάνει το μπάνιο της, ενώ σε εικόνες που κυκλοφόρησαν, εμφανίστηκε με περπατάει στην ακτή. Ημε ένα ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου.Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής της, η ηθοποιός κολύμπησε και έκανε Sup, ενώ στη συνέχεια εθεάθη να περπατά στην παραλία μιλώντας στο κινητό της τηλέφωνο.: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia