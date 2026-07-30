Εύα Λονγκόρια: Με λεοπάρ μπικίνι στα 51 της σε παραλία της Ισπανίας, δείτε φωτογραφίες
Εύα Λονγκόρια: Με λεοπάρ μπικίνι στα 51 της σε παραλία της Ισπανίας, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε να κολυμπάει και να κάνει Sup
Σε παραλία της Ισπανίας απαθανατίστηκε η Εύα Λονγκόρια με ένα λεοπάρ μαγιό.
Η 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε σε θάλασσα στη Μαρμπέγια να κάνει το μπάνιο της, ενώ σε εικόνες που κυκλοφόρησαν, εμφανίστηκε με περπατάει στην ακτή. Η Λονγκόρια ολοκλήρωσε το look της με ένα ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου.
Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής της, η ηθοποιός κολύμπησε και έκανε Sup, ενώ στη συνέχεια εθεάθη να περπατά στην παραλία μιλώντας στο κινητό της τηλέφωνο.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Η 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε σε θάλασσα στη Μαρμπέγια να κάνει το μπάνιο της, ενώ σε εικόνες που κυκλοφόρησαν, εμφανίστηκε με περπατάει στην ακτή. Η Λονγκόρια ολοκλήρωσε το look της με ένα ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου.
Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής της, η ηθοποιός κολύμπησε και έκανε Sup, ενώ στη συνέχεια εθεάθη να περπατά στην παραλία μιλώντας στο κινητό της τηλέφωνο.
Δείτε φωτογραφίες
Eva Longoria, 51, shows off her toned bikini body as she puts on sizzling display on beach in Spain https://t.co/Jm9pRiz1Mm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 30, 2026
Φωτογραφίες: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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