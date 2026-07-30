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Πύθωνας επιτέθηκε σε 35χρονο στην Ινδονησία, τον συνέθλιψε και τον κατάπιε
Πύθωνας επιτέθηκε σε 35χρονο στην Ινδονησία, τον συνέθλιψε και τον κατάπιε
Ο Χασίμ Λουμπέσι περνούσε μέσα από το δάσος για να επιστρέψει σπίτι του όταν δέχτηκε επίθεση - Συγγενείς και συγχωριανοί εντόπισαν τον πύθωνα με φουσκωμένη κοιλιά, τον άνοιξαν και βρήκαν τη σορό
Τραγικό θάνατο βρήκε 35χρονος στην Ινδονησία, όταν πύθωνας μήκους επτά μέτρων τον συνέθλιψε και τον κατάπιε.
Ο Χασίμ Λουμπέσι διασκέδαζε σε μπαρ στην επαρχία Μαλούκου και επέστρεφε στο σπίτι του στο χωριό Γουακσακάι, διασχίζοντας το δάσος, όταν δέχτηκε επίθεση, τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου. Το ερπετό βγήκε από τους θάμνους και δάγκωσε στο πόδι τον 35χρονο που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, σύμφωνα με το ladbible.com.
Ο πύθωνας τύλιξε το σώμα του Χασίμ, το συνέθλιψε και στη συνέχεια τον κατάπιε. Οι συγγενείς του 35χρονου ανησύχησαν επειδή δεν είχε γυρίσει και τον αναζήτησαν κατά μήκος της διαδρομής μέσα στο δάσος, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας των νήσων Σούλα.
«Στη μέση της διαδρομής, είδαν αίμα στο έδαφος και στη συνέχεια βρήκαν τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, μεταξύ των οποίων ένα σακίδιο και σανδάλια. Οι μάρτυρες ανησύχησαν και κατέγραψαν τα αντικείμενα. Αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους κατοίκους. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν μια ευρύτερη έρευνα», είπαν.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν τον πύθωνα με φουσκωμένη κοιλιά. Όταν άνοιξαν το ζώο, βρήκαν μέσα τη σορό του Χασίμ και τη μετέφεραν στο σπίτι για να προετοιμαστούν για την κηδεία.
Ο αρχηγός της αστυνομίας κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί αφού η περιοχή φιλοξενεί άγρια ζώα: «καλούμε το κοινό να είναι προσεκτικό όταν πηγαίνει στους κήπους του. Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να πηγαίνουν στο δάσος σε ζεύγη και όχι μόνοι τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών».
Ο θάνατος του άνδρα έρχεται σε συνέχεια μιας επίθεσης φιδιού τον περασμένο μήνα, κατά την οποία ένας πύθωνας παρόμοιου μεγέθους επιτέθηκε σε έναν ποδηλάτη που είχε σταματήσει για να ξεκουραστεί στην ίδια περιοχή, ενώ αλλού στο Βόρειο Μαλούκου μια 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πύθωνα στο αγρόκτημά της.
Οι δικτυωτοί πύθωνες είναι τα μακρύτερα φίδια στον κόσμο και σκοτώνουν τα θύματά τους προκαλώντας τους ασφυξία.
Ο Χασίμ Λουμπέσι διασκέδαζε σε μπαρ στην επαρχία Μαλούκου και επέστρεφε στο σπίτι του στο χωριό Γουακσακάι, διασχίζοντας το δάσος, όταν δέχτηκε επίθεση, τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου. Το ερπετό βγήκε από τους θάμνους και δάγκωσε στο πόδι τον 35χρονο που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, σύμφωνα με το ladbible.com.
Ο πύθωνας τύλιξε το σώμα του Χασίμ, το συνέθλιψε και στη συνέχεια τον κατάπιε. Οι συγγενείς του 35χρονου ανησύχησαν επειδή δεν είχε γυρίσει και τον αναζήτησαν κατά μήκος της διαδρομής μέσα στο δάσος, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας των νήσων Σούλα.
«Στη μέση της διαδρομής, είδαν αίμα στο έδαφος και στη συνέχεια βρήκαν τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, μεταξύ των οποίων ένα σακίδιο και σανδάλια. Οι μάρτυρες ανησύχησαν και κατέγραψαν τα αντικείμενα. Αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους κατοίκους. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν μια ευρύτερη έρευνα», είπαν.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν τον πύθωνα με φουσκωμένη κοιλιά. Όταν άνοιξαν το ζώο, βρήκαν μέσα τη σορό του Χασίμ και τη μετέφεραν στο σπίτι για να προετοιμαστούν για την κηδεία.
Ο αρχηγός της αστυνομίας κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί αφού η περιοχή φιλοξενεί άγρια ζώα: «καλούμε το κοινό να είναι προσεκτικό όταν πηγαίνει στους κήπους του. Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να πηγαίνουν στο δάσος σε ζεύγη και όχι μόνοι τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών».
Ο θάνατος του άνδρα έρχεται σε συνέχεια μιας επίθεσης φιδιού τον περασμένο μήνα, κατά την οποία ένας πύθωνας παρόμοιου μεγέθους επιτέθηκε σε έναν ποδηλάτη που είχε σταματήσει για να ξεκουραστεί στην ίδια περιοχή, ενώ αλλού στο Βόρειο Μαλούκου μια 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πύθωνα στο αγρόκτημά της.
Οι δικτυωτοί πύθωνες είναι τα μακρύτερα φίδια στον κόσμο και σκοτώνουν τα θύματά τους προκαλώντας τους ασφυξία.
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