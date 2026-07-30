Πύθωνας επιτέθηκε σε 35χρονο στην Ινδονησία, τον συνέθλιψε και τον κατάπιε

Ο Χασίμ Λουμπέσι περνούσε μέσα από το δάσος για να επιστρέψει σπίτι του όταν δέχτηκε επίθεση - Συγγενείς και συγχωριανοί εντόπισαν τον πύθωνα με φουσκωμένη κοιλιά, τον άνοιξαν και βρήκαν τη σορό