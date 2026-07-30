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Η Cardi B παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε ενέσιμα από τους γλουτούς της: Μου αρέσει το σώμα μου όπως φαίνεται τώρα
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Cardi B Σώμα

Η Cardi B παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε ενέσιμα από τους γλουτούς της: Μου αρέσει το σώμα μου όπως φαίνεται τώρα

Η ράπερ είχε κάνει ενέσιμα στην περιοχή των γλουτών της όταν ήταν 21

Η Cardi B παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε ενέσιμα από τους γλουτούς της: Μου αρέσει το σώμα μου όπως φαίνεται τώρα
Ιωάννα Μαρίνου
Στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την αλλαγή στην εμφάνισή της αναφέρθηκε η Cardi B, αποκαλύπτοντας ότι έχει αφαιρέσει τα ενέσιμα στους γλουτούς της, ενώ δήλωσε ότι της αρέσει το σώμα της όπως είναι στην παρούσα φάση.

Η ράπερ, η οποία στα 21 της χρόνια είχε κάνει ενέσιμα στην περιοχή των γλουτών της, αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια πρόσφατου Instagram live της.  Η ίδια εξήγησε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται στο γεγονός ότι είχε μειώσει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αισθητικής παρέμβασης.

Στο απόσπασμα από το βίντεο, η Cardi B δήλωσε ότι η τελευταία επέμβαση που έκανε ήταν τον Ιανουάριο του 2024, όταν προχώρησε σε μείωση των ενέσιμων. «Πολλοί από εσάς συνεχίζετε να μου λέτε να πάω να μικρύνω τον κ@@ο μου. Δεν χρειάζεται να πάω να μικρύνω τον κ@@ο μου, είδηση τελευταίας στιγμής, τον έχω ήδη μικρύνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως δεν μπορεί να κάνει λιποαναρρόφηση στην περιοχή, καθώς το δέρμα της είναι «κάπως χαλαρό», γεγονός που, όπως είπε, κάνει τους γλουτούς της να κινούνται περισσότερο. «Αν πάω να κάνω λιποαναρρόφηση για μείωση, αυτός είναι ο εύκολος τρόπος, ο κ@@ος μου μπορεί να πέσει. Δεν πρόκειται να μείνω ακίνητη για τέσσερις μήνες. Μου αρέσει το σώμα μου όπως φαίνεται τώρα. Νιώθω άνετα με αυτό», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια τόνισε επίσης, πως είναι ειλικρινής σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. «Είμαι πολύ, πολύ ειλικρινής» είπε, προσθέτοντας: «Πρώτα απ’ όλα, έκανα δύο λιποαναρροφήσεις και μία επέμβαση για μείωση στους γλουτούς».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως αποφάσισε να μειώσει το αποτέλεσμα των ενέσιμων επειδή έχει μικρό σωματότυπο: «Πρώτα απ’ όλα, είμαι ένα μικροκαμωμένο κορίτσι. Η μητέρα μου είναι μικροκαμωμένη. Η αδερφή μου είναι μικροκαμωμένη. Οι θείες μου είναι το ίδιο».

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

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