Η Πηνελόπη Πλάκα έκανε ράφτινγκ στον ποταμό Λάδωνα, δείτε φωτογραφίες
Η Πηνελόπη Πλάκα έκανε ράφτινγκ στον ποταμό Λάδωνα, δείτε φωτογραφίες
Παρέα με χιλιάδες λιβελούλες που πετούν γύρω σου, έγραψε η ηθοποιός
Ράφτινγκ στον ποταμό Λάδωνα έκανε η Πηνελόπη Πλάκα και μοιράστηκε φωτογραφίες από την εμπειρία της στα social media.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα που φορά τον απαραίτητο εξοπλισμό, ένα κράνος και σωσίβιο, και δήλωσε πως ήταν μία μαγική εμπειρία, κατά την οποία αισθανόταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πηνελόπη Πλάκα έγραψε: «Ο Λάδωνας, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν τόπος όπου κυνηγούσε η θεά Άρτεμη, χαρακτηρίστηκε από τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία ως ο ομορφότερος ποταμός της Ελλάδας. Σήμερα, με τα καταπράσινα τοπία και τα δροσερά νερά του, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για rafting στην Πελοπόννησο. Το rafting εδώ γίνεται - παρέα με χιλιάδες λιβελούλες που πετούν γύρω σου, κάνοντάς σε να πιστεύεις πως ο χρόνος σταματά και πως έχεις βρεθεί μέσα σε ένα παραμύθι.
Υ.Γ. Αν βρεθείτε στον Λάδωνα, να ξέρετε πως ο Γιώργος και ο Μενέλαος δεν κάνουν μόνο rafting. Μέχρι το τέλος της διαδρομής υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραγουδάτε όλοι μαζί παιδικά τραγούδια κατασκήνωσης».
Δείτε φωτογραφίες
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα που φορά τον απαραίτητο εξοπλισμό, ένα κράνος και σωσίβιο, και δήλωσε πως ήταν μία μαγική εμπειρία, κατά την οποία αισθανόταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πηνελόπη Πλάκα έγραψε: «Ο Λάδωνας, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν τόπος όπου κυνηγούσε η θεά Άρτεμη, χαρακτηρίστηκε από τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία ως ο ομορφότερος ποταμός της Ελλάδας. Σήμερα, με τα καταπράσινα τοπία και τα δροσερά νερά του, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για rafting στην Πελοπόννησο. Το rafting εδώ γίνεται - παρέα με χιλιάδες λιβελούλες που πετούν γύρω σου, κάνοντάς σε να πιστεύεις πως ο χρόνος σταματά και πως έχεις βρεθεί μέσα σε ένα παραμύθι.
Υ.Γ. Αν βρεθείτε στον Λάδωνα, να ξέρετε πως ο Γιώργος και ο Μενέλαος δεν κάνουν μόνο rafting. Μέχρι το τέλος της διαδρομής υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραγουδάτε όλοι μαζί παιδικά τραγούδια κατασκήνωσης».
Δείτε φωτογραφίες
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