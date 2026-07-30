Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Μαγιό Μύκονος

Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks ολοκλήρωσε το look της με ένα γαλάζιο καφτάνι, μία ψάθινη τσάντα με φούξια λεπτομέρειες και λαμπερά κοσμήματα

Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Γεωργία Κοτζιά
71 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες όπου φορά ροζ μπικίνι και καπέλο ανέβασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου από τις διακοπές της στη Μύκονο, σε γνωστό beach bar.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks επέλεξε το νησί των ανέμων ως μία από τις στάσεις του καλοκαιριού της και την Τετάρτη 29 Ιουλίου μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία, με το look της να ολοκληρώνεται με ένα γαλάζιο καφτάνι, μία ψάθινη τσάντα με φούξια λεπτομέρειες και λαμπερά κοσμήματα.

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου

Λίγες ημέρες πριν, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε αναρτήσει και εικόνες από βραδινή της έξοδο στο νησί, όπου φορούσε ένα μπλε διχτυωτό σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μαύρη τσάντα και χρυσά σκουλαρίκια.

Στη λεζάντα έγραφε: «Εμπιστεύσου το vibe».

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Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με ροζ μπικίνι και καπέλο σε beach bar της Μυκόνου
Γεωργία Κοτζιά
71 ΣΧΟΛΙΑ

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