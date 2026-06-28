Ζόζεφιν: Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε

εάν

έχει πράγματι παντρευτεί κρυφά με τον Νίνο.

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Πριν από μερικές ημέρες, η τραγουδίστρια είχε κάνει έκπληξη στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και είχε μίλησει για το ενδεχόμενο ενός γάμου, δηλώνοντας πως η απάντησή της θα ήταν θετική, εάν εκείνος της έκανε πρόταση να παντρευτούν.«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα "ναι"», είχε πει η Ζόζεφιν μιλώντας για το μέλλον της σχέσης τους.