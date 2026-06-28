Ζόζεφιν: Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε
Ζόζεφιν: Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε
Η τραγουδίστρια αφήσε τον κόσμο να αναρωτιέται εάν εννοούσε τη δήλωση που έκανε, χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν έχει πράγματι παντρευτεί κρυφά με τον σύντροφό της
Πως έχει παντρευτεί με τον Νίνο χωρίς να το έχει μάθει κανείς δήλωσε η Ζόζεφιν σε συνέντευξή της, αφήνοντας τον κόσμο να αναρωτιέται εάν το εννοούσε.
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 28 Ιουνίου ανέφερε αρχικά πως πιστεύει στη μοίρα και θεωρεί πως εάν είναι γραφτό, δύο άνθρωποι θα είναι μαζί ό,τι και να συμβεί: «Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουν βάσεις...», είπε και πρόσθεσε: «Πιστεύω στο "για πάντα", γιατί όχι;».
Όταν οι δημοσιογράφοι, στη συνέχεια, ρώτησαν τη Ζόζεφιν εάν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον σύντροφό της και τραγουδιστή, η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά γελώντας: «Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε», χωρίς να αναφέρει τίποτα περισσότερο και χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν έχει πράγματι παντρευτεί κρυφά με τον Νίνο.
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«Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα "ναι"»
Πριν από μερικές ημέρες, η τραγουδίστρια είχε κάνει έκπληξη στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και είχε μίλησει για το ενδεχόμενο ενός γάμου, δηλώνοντας πως η απάντησή της θα ήταν θετική, εάν εκείνος της έκανε πρόταση να παντρευτούν.
«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα "ναι"», είχε πει η Ζόζεφιν μιλώντας για το μέλλον της σχέσης τους.
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 28 Ιουνίου ανέφερε αρχικά πως πιστεύει στη μοίρα και θεωρεί πως εάν είναι γραφτό, δύο άνθρωποι θα είναι μαζί ό,τι και να συμβεί: «Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουν βάσεις...», είπε και πρόσθεσε: «Πιστεύω στο "για πάντα", γιατί όχι;».
Όταν οι δημοσιογράφοι, στη συνέχεια, ρώτησαν τη Ζόζεφιν εάν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον σύντροφό της και τραγουδιστή, η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά γελώντας: «Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε», χωρίς να αναφέρει τίποτα περισσότερο και χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν έχει πράγματι παντρευτεί κρυφά με τον Νίνο.
Δείτε το βίντεο
«Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα "ναι"»
Πριν από μερικές ημέρες, η τραγουδίστρια είχε κάνει έκπληξη στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και είχε μίλησει για το ενδεχόμενο ενός γάμου, δηλώνοντας πως η απάντησή της θα ήταν θετική, εάν εκείνος της έκανε πρόταση να παντρευτούν.
«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα "ναι"», είχε πει η Ζόζεφιν μιλώντας για το μέλλον της σχέσης τους.
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